Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Annexion der Ukraine

Stuttgart (ots)

Das Narrativ des Kreml, wonach es der Westen ist, der das Vaterland bedroht, ist von Wladimir Putin am Freitag noch einmal verstärkt worden. Das ist noch bedeutender als die völkerrechtlich völlig irrwitzige Annexion von 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes. Putin geht mit Volldampf auf Konfrontationskurs gegenüber dem westlichen Teil der Welt - und ist nicht mehr bereit, sich an gemeinsame Regeln zu halten. Die Rede des russischen Präsidenten lässt keinen Zweifel daran, dass der sich so sehr in seinem kruden Weltbild verrannt hat, dass er keinen Weg zurück mehr findet.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell