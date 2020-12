Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Impfrisiken

Bei den neuen Corona-Impfstoffen gibt es Risiken und Nebenwirkungen - wie bei jeder Impfung und jedem Medikament. Es gilt, Nutzen und Risiko sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Dabei dürfen mögliche Gefahren nicht kleingeredet werden. So wird etwa das Auftreten von Narkolepsie - einer unheilbaren Schlafkrankheit - bei mehr als Tausend Menschen mit einem Impfstoff gegen die Schweinegrippe in Verbindung gebracht. Allerdings wurden Millionen Menschen gegen das Virus geimpft und so vor einer womöglich tödlichen Infektion bewahrt. Und Corona ist viel gefährlicher als die Schweinegrippe. Umso wichtiger ist es, die Risiken schnell und offen zu kommunizieren, wie dies die Briten getan haben.

