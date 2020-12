Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Querdenkern

StuttgartStuttgart (ots)

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Querdenkern:

Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Protest-Bewegung "Querdenken 711" und ihre weiteren Ableger in Baden-Württemberg - und das ist gut so! Das ist ein Beispiel, dem viele in Deutschland folgen sollten. Zu oft unterwandern Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Antisemiten und Rechtsextremisten die Corona-Protestler. Die machen seit diesem Frühjahr gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mobil - und drohen zum Brandbeschleuniger für einen sich rasant radikalisierenden Mob zu werden.

