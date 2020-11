Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.

Eierwirtschaft stärkt Verbandsarbeit: BVEi wählt erstmals Vorsitzenden und konstituiert Fachbeiräte

BerlinBerlin (ots)

Mit großer Geschlossenheit, einer gemeinsamen Stimme und einem gestärkten Verband der Eierwirtschaft: Mit diesem Fazit geht der Bundesverband Ei e.V. (BVEi) aus seiner ersten Mitgliederversammlung und den anschließenden konstituierenden Sitzungen seiner Fachbeiräte im November heraus. Der Legehennenhalter und Unternehmer Henner Schönecke wurde dabei einstimmig zum ersten Vorsitzenden des neu formierten BVEi gewählt: "Die Eierwirtschaft durch die kommenden Herausforderungen zu manövrieren und gemeinsam mit einem starken BVEi Akzente in Richtung Politik und Gesellschaft zu setzen, darin sehe ich meine wichtigste Aufgabe als Vorsitzender", sagt Henner Schönecke über seine Wahl an die Spitze der deutschen Eierwirtschaft. Mit der Verschmelzung des Zentralverbands Eier e. V. (ZVE) in den Bundesverband Deutsches Ei e. V. (BDE) im Juni 2020 führt Henner Schönecke als erster BVEi-Vorsitzender auch unter dem neuen Namen die Verbandsarbeit fort.

Vier Fachbeiräte bilden die Säulen der Arbeit des BVEi

Neben Schönecke wurden auch die Mitglieder der vier Fachbeiräte in den Bereichen Junghennenaufzucht, Legehennenhaltung, Packstellen und Eierhandel sowie Eierbehandlung gewählt. Die Fachbeiräte, die die Facharbeit innerhalb des BVEi leisten, bilden die Säulen der inhaltlich-politischen Arbeit. Auf den konstituierenden Sitzungen der Fachbeiräte wurden jeweils die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter gewählt. Diese bilden gemeinsam mit dem Vorsitzenden Henner Schönnecke den Vorstand des Bundesverbandes Ei. Die Vorsitzenden der Fachbeiräte sind gleichzeitig auch die stellvertretenden Vorsitzenden: Prof. Dr. Rudolf Preisinger (Vorsitzender Fachbeirat Junghennenaufzucht), Hans Thomas Freiherr von Meerheimb (Vorsitzender Fachbeirat Legehennenhaltung), Eckhard Thale (Vorsitzender Fachbeirat Packstellen und Eierhandel), Hermann-Josef Hennes (Vorsitzender Fachbeirat Eierbehandlung - Koch-, Schäl- und Färbebetriebe)

Wichtige Zukunftsthemen - eine gemeinsame Stimme der Eierwirtschaft

"In der deutschen Eierwirtschaft macht sich eine Aufbruchsstimmung in Richtung Zukunft breit: Es gibt viele Themen, bei denen unsere Erfahrung und Meinung Gehör finden muss - wie zum Beispiel bei der Gestaltung des Ausstiegs aus dem Töten männlicher Eintagsküken. Umso wichtiger ist eine Stimme der deutschen Eierwirtschaft, die die Einheit, die Vielseitigkeit und das Know-how unserer Branche bündelt", so Schönecke zu den Herausforderungen und den personellen Weichenstellungen der Eierwirtschaft. Mit der vollzogenen Verschmelzung von ZVE auf den BDE und der nun erfolgten personellen Aufstellung gewinnt der BVEi deutlich an Schlagkraft: "Wir repräsentieren alle Bereiche der Eierwirtschaft - von der Aufzucht, über die Haltung bis hin zum Eierhandel und der Eierbehandlung - wir sprechen mit einer gemeinsamen und starken Stimme für alle", so Schönecke weiter. Und so steht der BVEi unter dem Dach des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG) im gemeinsamen Wirken mit den Landesverbänden als regionale Interessenvertretungen weiterhin als starker Partner an der Seite der gesamten Familie der Geflügelwirtschaft.

Über den ZDG

Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. vertritt als berufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschen Geflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichen sowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Die rund 8.000 Mitglieder sind in Bundes- und Landesverbänden organisiert. Unter dem Dach des ZDG bildet der Bundesverband Ei e. V. (BVEi) als Fachbereich die gesamte Kette von Eiern ab: Mitglieder sind Junghennenaufzuchtbetriebe, Legehennenhalter, Packstellen und der Eierhandel sowie als weitere Gruppe die Koch-, Schäl- und Färbebetriebe (Eierbehandlung).

Pressekontakt:

ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.

Florian Anthes

Claire-Waldoff-Str. 7 | 10117 Berlin

Tel. 030 288831-35 | Fax 030 288831-50

E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.de

Original-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell