Kommentar zu Landwirtschaft/Naherholung

Die Naherholung erlebt ein Revival. Nicht zuletzt die baden-württembergische Landesregierung wirbt in diesem Sommer für Urlaub und Ausflüge im eigenen Bundesland. Dass man die Felder von Bauern nicht zertrampeln darf, das wusste früher fast jedes Kind. Dass das heute anders ist, kann man beklagen. Allein der erhobene Zeigefinger wird es nicht richten. Wenn die Menschen auch in Städten wieder lernen sollen, was Landwirte leisten - nämlich neben der Produktion von Lebensmitteln auch den Erhalt wichtiger Kulturlandschaften -, darf man ihnen den Zugang zu diesen nicht gänzlich verwehren. Nur wer Landwirtschaft wirklich begreift, wird auch ihren Wert schätzen - und sie erhalten helfen. Indem er zum Beispiel regionalen Produkten den Vorzug gibt

