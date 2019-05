Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Afrika-Besuch von Kanzlerin Merkel

Stuttgart (ots)

Schnelle Erfolge im Kampf gegen Fluchtursachen sind nicht zu erwarten. Das zeigen nicht zuletzt die sicherheitspolitischen Rückschläge der jüngsten Zeit: In Libyen ist eine stabile Einheitsregierung, mit der die EU zusammenarbeiten könnte, inzwischen außer Sichtweite - und mit ihr die Idee, im Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge etwa in "Ausschiffungsplattformen" zurückzubringen, wie das ein EU-Gipfel einmal beschlossen hat. Die Unterstützung der lokalen Sahel-Eingreiftruppe hat nicht verhindert, dass Milizen und Terrorbanden in Flächenstaaten Einfluss gewinnen. Manche afrikanische Regierung hat sich mehr von ihrer Kooperationsbereitschaft in Flüchtlingsfragen versprochen.

