Stuttgarter Nachrichten: zum Umstieg auf die Elektromobilität

Stuttgart (ots) - So richtig es ist, den Technologiewandel voranzutreiben, so groß ist das Risiko, dass die Branche nun von einem Extrem ins andere verfällt. Atemlos stürmt sie auf dem Weg zum rein batterieelektrischen Antrieb voran, von dem noch lange nicht klar ist, ob er am Ende auch der beste sein wird. Erst zu verharren und sich dann zu verrennen - das wäre so ziemlich das Letzte, was sich die deutschen Hersteller leisten können. Die Hersteller gehen ein hohes Risiko ein, wenn sie ihre Zukunft auf eine einzige Karte setzen.

