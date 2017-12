Stuttgarter Nachrichten: zu den Protesten gegen Primark

Stuttgart (ots) - Nur weil Primark in seinen Filialen in Europa mit extrem aggressiven Preisen auffällt, bedeutet das nicht, dass die Firma auch bei den Produktionsbedingungen oder den Löhnen in Asien negativ heraussticht. In den Trümmern der eingestürzten Fabrik in Bangladesch wurden neben Primark-Pullovern auch zahlreiche Artikel anderer, zumeist weitaus teurerer Modemarken gefunden. Wer also Kritik an der Firmenpolitik von Primark übt, dabei aber Turnschuhe, Jacke, T-Shirt oder Mütze trägt, die - vielleicht unter gefälligerem Namen - ebenfalls in Fernost produziert wurden, macht sich unglaubwürdig.

