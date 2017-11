Stuttgarter Nachrichten: CSU

Stuttgart (ots) - Dass die Kanzlerin Horst Seehofer beim schwarz-roten Treffen im Schloss Bellevue an ihrer Seite sitzen hatte, dürfte weder für Angela Merkel noch für Martin Schulz eine Beruhigung gewesen sein. Die CSU könnte zu einem Irrlicht werden, das alle Beteiligten auf dem Weg zur großen Koalition hindert, Richtung und Ziel zu finden. Dabei wäre den Christsozialen in Bund und Land schon geholfen, wenn sie sicher sein könnten, mit Söder eine Alternative zu haben, mit der man vertrauensvoller zusammenarbeiten könnte. Doch auch für ihn legt kaum einer die Hand ins Feuer. So oder so: Die CSU bleibt ein Risiko - für sich und andere.

