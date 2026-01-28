EURO Kartensysteme GmbH

Schlange mit Brille: Ein Gedächtnis-Trick für die PIN

Frankfurt/Main (ots)

Viele Menschen kennen diese unangenehme Situation: An der Kasse oder am Geldautomaten ist die PIN plötzlich vergessen. kartensicherheit.de rät deshalb zu einer Methode, die das Erinnerungsvermögen gezielt unterstützt: Dabei verknüpft man die Ziffern der Geheimzahl mit individuellen Bildern, aus denen eine kurze Geschichte entsteht. Dieses "Kopfkino" sorgt dafür, dass die abstrakte Zahlenkombination sicher im Gedächtnis haften bleibt.

Ein Beispiel für die Geheimzahl 6825: Die Schlange (6) setzt ihre Brille (8) auf, sieht plötzlich alles doppelt (2) und zählt zur Sicherheit noch einmal ihre fünf besten Freunde (5).

Solche oder ähnliche Eselsbrücken können helfen, die PIN dauerhaft abzuspeichern. Unabhängig davon gelten im Alltag weiterhin grundlegende Schutzregeln.

Niemals aufschreiben: Die PIN weder auf Papier notieren noch digital speichern z. B. im Smartphone.

Sichtschutz: Bei der Eingabe am Kassenterminal oder Geldautomaten die Tastatur immer mit der freien Hand verdecken.

Geheimhaltung: Die PIN nicht an Dritte weitergeben. Banken, Sparkassen oder die Polizei fragen nie nach der persönlichen Geheimzahl.

Weitere kreative Merkhilfen gibt es auf www.pin-im-sinn.de.

