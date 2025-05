Kiwanis Distrikt Deutschland e.V.

Bildungsunternehmen Tutoring for All erhält Preis der Kiwanis Kinderhilfe Deutschland

1.000 Kinder profitieren von insgesamt 50.000 Euro Förderung

Hamburg/Öhringen (ots)

Das Bildungsunternehmen Tutoring for All ist erneut für seine Arbeit ausgezeichnet worden: Es erhält den Preis der Kiwanis Kinderhilfe Deutschland e.V. (vormals Kiwanis-Foundation Deutschland e.V.). Mit 10.000 Euro würdigt Kiwanis das Engagement von Tutoring for All, Schulen ein wissenschaftlich fundiertes Tutoring-Programm für die Leseförderung von Schülerinnen und Schülern bereitzustellen. Der Geschäftsführer von Tutoring for All, Dr. Ekkehard Thümler, nahm den Preis für das Programm "Lesen mit dem Turbo-Team" am Samstag im Rahmen der Convention des Kiwanis-Distrikts Deutschland in Öhringen entgegen.

Die Kiwanis-Mission: Unterstützung für Kinder

Kiwanis unterstützt seit vielen Jahren Projekte zur Förderung benachteiligter oder besonders talentierter Kinder. Der diesjährige Preis an Tutoring for All ist der erste, der unter dem neuen Namen "Kiwanis Kinderhilfe Deutschland e.V." verliehen wird. "Kinder sind unsere Zukunft. Dass der erste Preis der Kiwanis Kinderhilfe an Tutoring for All geht, freut uns besonders. Denn wer Kinder beim Erwerb der Basiskompetenz Lesen unterstützt, legt das Fundament für Bildungsgerechtigkeit und damit für echte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben", betont Dr. Reinhard Katz, Geschäftsführer der Kiwanis Kinderhilfe.

Mit der Namensänderung in "Kiwanis Kinderhilfe Deutschland e.V." soll der starke Fokus auf die Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen künftig noch deutlicher sichtbar werden.

Schulen wieder zu Orten der Chancengleichheit machen

Das deutsche Schulsystem scheitert seit Jahrzehnten daran, allen Kindern grundlegende Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln. So kann jedes vierte Grundschulkind in Deutschland nicht ausreichend lesen: Das sind 200.000 Kinder, die ihre Grundschulzeit beenden, ohne Texte richtig verstehen zu können. Hier setzt Tutoring for All an. "Unser Ziel ist es, mit dem Turbo-Team insbesondere die am stärksten benachteiligten Schulen zu erreichen", erklärt Dr. Ekkehard Thümler. "Die Unterstützung der Kiwanis Kinderhilfe Deutschland hilft uns, mehr Kindern Zugang zu wirksamer Leseförderung zu ermöglichen."

Bildung, die ankommt

Das Bildungsunternehmen bietet mit dem "Turbo-Team" Schulen ein niedrigschwelliges und schnell übertragbares Tutoring-Programm: Förderkräfte unterstützen dabei Kinder in Kleingruppen von zwei bis maximal sechs Schülerinnen und Schülern mit Hilfe einer digitalen Plattform. Das Programm setzt bereits Mitte der ersten Klasse an und beinhaltet derzeit die Lerninhalte bis Ende der vierten Klasse. Die Kinder arbeiten dabei 30 Minuten pro Tag und so lange, bis sie ihre Lernrückstände ausgeglichen haben und wieder im Regelunterricht mithalten können. Bereits nach wenigen Wochen berichten Kinder begeistert, dass sie besser lesen können und motiviert sind, noch mehr zu lernen. Das Programm vermittelt ihnen nicht nur die Fähigkeit zum Lesen, sondern auch neues Selbstvertrauen, Freude und Lust am Lernen.

Die Kosten des "Turbo-Teams" tragen die durchführenden Schulen oder Sponsoren, für die Familien der Kinder selbst ist das Programm kostenlos.

Aktuell wird "Lesen mit dem Turbo-Team" an 49 Schulen in elf Bundesländern umgesetzt. Rund 3.500 Kinder haben bereits von dem Programm profitiert, davon sind aktuell ca. 2.900 aktiv in der Förderung.

Kiwanis-Engagement kommt bereits 1.000 Kindern zugute

Pro Schule betragen die Lizenzkosten für Tutoring for All 2.500 Euro jährlich. Wenn Schulen mit dem "Turbo-Team" arbeiten wollen, übernehmen die am Programm teilnehmenden Kiwanis-Clubs vor Ort die Hälfte der Lizenz, also 1.250 Euro. Die andere Hälfte wird aus dem 10.000 Euro hohen Preisgeld gezahlt. Die Kiwanis Kinderhilfe und die jeweiligen Clubs spenden somit insgesamt 20.000 Euro für das Lese-Programm.

Zusammen mit dem Kiwanis-Preis aus dem Jahr 2024 sowie anderen Förderungen aus den vergangenen Jahren konnten bereits Mittel in Höhe von rund 50.000 Euro für Tutoring for All-Lizenzen bereitgestellt und insgesamt 1.000 Kinder unterstützt werden.

Über Tutoring for All

Tutoring for All ist ein gemeinnütziges Start-up-Unternehmen, das Schulen ein wissenschaftlich fundiertes Tutoring-Programm für die spielerische Leseförderung von Schulkindern in Kleingruppen anbietet. "Lesen mit dem Turbo-Team" beruht auf einer digitalen Plattform und ermöglicht deshalb auch Tutorinnen und Tutoren mit geringer Qualifikation eine wirksame Förderung gerade von benachteiligten Kindern. Das Tutoring-Programm steht allen Schulen und außerschulischen Anbietern von Leseförderung in Deutschland zur Verfügung. Es basiert auf einem langjährig erprobten und positiv evaluierten System, das international bereits in weit über 1.000 Schulen zur Anwendung kommt. Ziel ist es, das Programm in alle Schulen in Deutschland zu bringen, um so die Bildungschancen von Kindern deutlich zu steigern und einen substanziellen Beitrag zur Reduzierung von Bildungsarmut in Deutschland zu leisten. www.tutoringforall.de

Über Kiwanis

Kiwanis wurde 1915 in Detroit (USA) gegründet und ist eine weltweite Serviceclub-Organisation, deren 450.000 Mitglieder und Freunde sich unter dem Leitspruch "Serving the Children of the World" für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzen. Kiwanis will Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders dort gezielt, schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll helfen, wo der Staat und die großen Wohlfahrtsorganisationen zu schwerfällig reagieren. Die Kiwanis-Clubs sind mit ihren Hilfsprojekten vor allem lokal aktiv. Die 2.500 Kiwanis in rund 120 Clubs in Deutschland haben oft bereits durch ihre Projekte wie Warnwesten für Schulanfänger, Lesepaten, Schulranzen für bedürftige Kinder, Veranstaltungen zur Gewaltprävention gute Kontakte zu den örtlichen Schulen. www.kiwanis.de

