Gen Z: Purpose gewinnt bei der Jobwahl an Bedeutung

UniNow-Umfrage: 25 % der Studierenden nennen Sinn als wichtigsten Faktor, Gehalt bleibt mit 39 % vorn

Paderborn/Magdeburg (ots)

Gehalt ist für viele Studierende weiterhin der wichtigste Faktor bei der Jobwahl. Doch der Sinn der Arbeit rückt deutlich nach vorn: In einer aktuellen Umfrage der Campus-App UniNow nennen 25 % der Befragten Purpose als wichtigsten Entscheidungsfaktor. 39 % entscheiden sich für Gehalt als Top-Kriterium, 16 % für Flexibilität.

Sinn statt Status: Purpose wird zum Wettbewerbsfaktor

Purpose, also der wahrgenommene Beitrag der eigenen Arbeit für Kund:innen, Gesellschaft oder Umwelt, prägt die Erwartungen der Gen Z zunehmend. Für Arbeitgebende bedeutet das: Wer Nachwuchskräfte gewinnen will, muss den Sinn der eigenen Arbeit nachvollziehbar machen - und zwar jenseits von Kampagnen.

"Purpose lässt sich nicht herbeikommunizieren, er muss im Alltag sichtbar sein", sagt Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Jobbörse Jobware. "Studierende wollen verstehen, wofür ein Unternehmen steht und wie sich das in Kultur, Führung und konkreten Projekten zeigt. Wer das glaubwürdig vermittelt, hat im Recruiting einen klaren Vorteil."

Gehalt bleibt wichtig - Flexibilität folgt

Die Umfrage zeigt zugleich: Klassische Karriereargumente rangieren deutlich dahinter. Aufstiegschancen nennen 11 % als wichtigsten Faktor, Sicherheit 9 %. Damit liegt der Fokus vieler Studierender weniger auf Status oder Planbarkeit, sondern stärker auf persönlicher Sinnhaftigkeit und Identifikation.

Ausblick 2026: Arbeitgebermarken werden an Glaubwürdigkeit gemessen

Für das Recruiting 2026 wird damit entscheidend, ob Unternehmen ihren Purpose konsistent und überprüfbar zeigen - in Sprache, Verhalten und Strukturen. Wer Haltung und Alltag zusammenbringt, stärkt Identifikation, Motivation und Bindung - und hebt sich in einem umkämpften Markt der Arbeitgeber:innen klar ab.

Über die Umfrage

Die Umfragen wurden unter rund 800.000 Studierenden an Hochschulen in ganz Deutschland durchgeführt und identifiziert welche Faktoren die Studierenden bei der Jobwahl am meisten beeinflussen. Auf die Frage "Was ist für dich der wichtigste Faktor bei der Jobwahl?" antworteten 39 % mit "Gehalt", 25 % mit "Sinn" und weitere 16 % gaben "Flexibilität" an. Zudem sind 11 % die "Aufstiegschancen" besonders wichtig und 9 % die "Sicherheit". An dieser Befragung nahmen insgesamt 826 Studierende teil.

Über UniNow

UniNow ist Marktführer unter den deutschen Hochschul-Apps und bietet Studierenden einen einfachen Zugang zu studienrelevanten Informationen wie Stundenplänen, Notenspiegeln und E-Mails - alles auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform. Mit rund 800.000 aktiven Nutzern ist UniNow eine Tochtergesellschaft der Jobbörse Jobware.de und beschäftigt sich intensiv mit den Themen Studium und Karriere.

