Viega beweist auch im Re-Audit: Recruiting auf Exzellenz-Niveau

Weltmarktführer für Sanitär- und Heizungstechnik überzeugt erneut beim Recruiting-Excellence-Audit® von Jobware

Paderborn/Attendorn (ots)

Die Viega GmbH & Co. KG, einer der Weltmarktführer für Sanitär- und Heizungstechnik, hat erneut bewiesen, dass exzellentes Recruiting kein Zufallsprodukt ist. Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im Jahr 2020 hat sich Viega erneut dem anspruchsvollen Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware gestellt - und nun auch das zweite Audit mit Bestnoten bestanden.

Sich erneut dem RExA-Audit zu stellen und die seit 2020 erzielten Ergebnisse auf ihre Wirksamkeit zu prüfen, war für Viega eine Selbstverständlichkeit. "Wir sehen es als unsere Verantwortung, unseren Kandidat:innen von der ersten Minute an einen professionellen Bewerbungsprozess zu bieten", erklärt Marco Bücking, Head of Talent Acquisition Europe bei Viega.

Besonders erfreulich: Auch im Re-Audit konnte das Unternehmen erneut seine hohe Recruiting-Qualität und Bewerberorientierung unter Beweis stellen.

Hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen Zeiten

Dabei punktet Viega insbesondere mit einem kurzen, intuitiv nutzbaren Bewerbungsformular, das von vielen Kandidat:innen auch per WhatsApp genutzt wird. Zudem überzeugten die schnellen Reaktionszeiten im Bewerbungsprozess: 48 % der Bewerbenden erhielten ihr Vertragsangebot innerhalb von drei Tagen.

Auch die Karriereseite von Viega, das Aushängeschild für wertschätzendes Recruiting, erhielt Bestnoten: Bewerbende bewerten sie durchweg als informativ und übersichtlich. 80 % loben den Look und Informationsgehalt der Stellenanzeigen. Insgesamt zeigen sich 96 % der eingestellten Bewerbenden rückblickend zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für Viega.

Klarer Plan für die Zukunft

Das engagierte Talent Acquisition-Team rund um Marco Bücking nahm die Ergebnisse des Re-Audits mit großer Freude auf: "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Recruiting-Prozesse auf einem so hohen Niveau ausbauen konnten und sehen das Recruiting-Excellence-Audit als wertvollen Impuls, um weitere Verbesserungen vorzunehmen."

Dazu zählen: die interne Kommunikation und Bekanntmachung bestehender Standards wie Service-Level-Agreements, das Interview-Training für Führungskräfte und zusätzliche Recruiting-Videos auf der Karriereseite.

"Viega demonstriert eindrucksvoll, dass Exzellenz im Recruiting nur durch konsequente Selbstreflexion und Ausdauer entsteht und Bestand hat", lobt Matthias R. Olten, Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.

Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung darf Viega das Recruiting-Excellence-Gütesiegel nun für weitere zwei Jahre in seiner Personalwerbung führen - ein starkes Signal im Wettbewerb um Talente.

Über Viega

Die Viega GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Attendorn ist einer der weltweit führenden Hersteller von Installationstechnik für Sanitär- und Heizungssysteme. Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.500 Mitarbeitende weltweit und steht für höchste Qualität, Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum.

Über das Recruiting-Excellence-Audit®

Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu werden Bewerbende, Recruiter:innen und Management befragt; die Ergebnisse werden nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.

