Protina Pharmazeutische GmbH

Bewegungsmangel?! - Dem Trend einfach davonlaufen

2 Audios

250324_BmE_LaufenUndBewegung.mp3

MP3 - 2,1 MB - 02:15 Download Your browser does not support the audio element.

250324_OTP_LaufenUndBewegung.mp3

MP3 - 4,7 MB - 05:08 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Theoretisch wissen wir, dass wir uns bewegen müssen, damit unser Körper gesund, fit und leistungsfähig bleibt. Doch immer wieder bleiben gute Vorsätze im Alltagsstress auf der Strecke. Auf der Couch lässt sich gefühlt besser entspannen als im Fitnessstudio oder bei Outdoor-Sportarten. Doch das ist ein Trugschluss, der gefährlich werden kann. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskelabbau, Gewichtszunahme und noch so einiges mehr können die Folgen eines unbewegten Lebens sein. Doch wie kommen wir in Gang? Was motiviert? Und was macht es leicht? Das weiß meine Kollegin Jessica Martin.

Sprecherin: Wir Deutschen sind im Allgemeinen tatsächlich richtige Bewegungsmuffel. Im Durchschnitt kommen wir gerade mal auf ca. 2.000 bis 3.000 Schritte am Tag und das ist deutlich zu wenig, erklärt der Running-Coach, Lauf-Profi und mehrmaliger Deutscher Meister Carsten Eich.

O-Ton 1 (Carsten Eich, 34 Sek.): "Ohne Bewegung verlieren wir aber einfach zu viel Muskelmasse. Die Elastizität unserer Gefäße nimmt ab. Und von daher ist regelmäßiges Laufen oder auch Walken, für Einsteiger natürlich auch Laufen mit kurzen Gehpausen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dem Ganzen entgegenzuwirken. Oder vielleicht auch einfach im Alltag mal schauen, in der Mittagspause einen Spaziergang, statt am Schreibtisch sitzen zu bleiben oder gleich mit dem Rad zur Arbeit fahren. Das wären sicherlich Möglichkeiten, um fitter im Alltag zu sein und damit die sportliche Bewegung einfach in den Tag zu integrieren."

Sprecherin: Gerade Laufen lässt sich einfach in den Alltag integrieren. Aber auch hier ist es wichtig, es nicht zu übertreiben, sondern langsam zu starten.

O-Ton 2 (Carsten Eich, 28 Sek.): "Das Wichtige beim Ausdauertraining, gerade auch beim Laufen, ist, dass ich mich nicht komplett immer voll auspowere, weil das wird mir auf Dauer keinen Spaß machen und hat auch mit Ausdauertraining nicht so viel zu tun. Und von daher ist das persönliche Wohlfühltempo einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und das Schöne daran ist einfach, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich dann zurück bin, dass die Glücksgefühle dann irgendwo auch freigesetzt werden. Ich kann stolz auf das sein, was ich für mich, für meinen Körper getan habe."

Sprecherin: Und das Beste: Beim Laufen bekommt man prima den Kopf frei, baut Stress ab, Muskeln auf, wird deutlich fitter und verbrennt ordentlich Kalorien.

O-Ton 3 (Carsten Eich, 40 Sek.): "Aber wir verbrennen eben auch Mikronährstoffe. Ganz wichtig an der Stelle ist auf jeden Fall das Mineral Magnesium. Der Nachteil ist, unser Körper kann Magnesium nicht selber bilden. Und von daher sollte ich auf ein schnell verfügbares und gut verträgliches Magnesiumcitrat zurückgreifen. Möglicherweise vielleicht auch in Kombination noch mit Vitamin D3 bzw. K2. Ich selber nutze hier regelmäßig das Kombiprodukt Magnesium Diasporal und kann das nur empfehlen für sportlich aktive Menschen, die natürlich im Alltag ihr Wohlbefinden über den Sport verbessern wollen."

Abmoderationsvorschlag: Laufen für einen besseren Lifestyle: Nach allem, was wir heute gehört haben, sollten wir uns besser heut als morgen in Bewegung setzen. Aber ganz wichtig: Ausreichend trinken und auf einen ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt achten - mehr Infos dazu finden Sie natürlich auch im Netz, zum Beispiel unter diasporal.com.

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell