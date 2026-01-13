Im Kreis der Besten: Kreis Segeberg glänzt erneut beim Recruiting-Excellence-Audit® / Erste Organisation deutschlandweit absolviert drittes Recruiting-Excellence-Audit®

Jobware GmbH

Amtlich top und ein starkes Signal im Wettbewerb um Fachkräfte: Der Kreis Segeberg ist die erste Organisation in Deutschland, die seine Recruiting-Prozesse bereits zum dritten Mal im Rahmen des Recruiting-Excellence-Audits® (RExA) der Jobbörse Jobware überprüfen ließ. Mit dem erfolgreichen ReAudit unterstreicht die Kreisverwaltung, welchen hohen Stellenwert professionelles Recruiting angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels einnimmt.

Nach der Erstzertifizierung (2021) und der Re-Zertifizierung (2023) mit vier Sternen geht der Kreis Segeberg konsequent den nächsten Schritt. Ziel des dritten Audits war es, die bisherigen Fortschritte zu überprüfen und die eigene Recruiting-Fitness erneut bewerten zu lassen. Dass dieser Prozess zur Chefsache erklärt wurde, zeigt sich auch daran, dass Landrat Jan Peter Schröder persönlich an der Ergebnispräsentation teilnahm: "Als erste Organisation überhaupt ein drittes Recruiting-Audit zu durchlaufen, macht uns stolz und zeigt die hohe Bedeutung dieses Themas", so Schröder.

Im Rahmen des Audits wurde erneut der gesamte Recruiting-Prozess analysiert - von der Bedarfsmeldung über die Bewerberkommunikation bis hin zum Vertragsangebot und Onboarding. Besonders positiv bewertet wurde die Umstellung auf das neue Bewerbermanagementsystem BITE. In vielen Bereichen konnte sich der Kreis Segeberg dadurch nochmals deutlich verbessern. Das kurze und intuitiv gestaltete Bewerbungsformular, das auch eine WhatsApp-Bewerbung ermöglicht, wird von Bewerber:innen besonders häufig genutzt.

Auch der Außenauftritt wurde nochmals aufpoliert: Die Karriereseite wurde seit dem letzten Audit sichtbar weiterentwickelt, und sowohl das Design als auch der Informationsgehalt der Stellenanzeigen stießen auf hohe Zustimmung. In der Bewerberbefragung gaben 97 % der eingestellten Personen an, rückblickend mit ihrer Entscheidung für den Kreis Segeberg zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.

Gleichzeitig zeigt das Audit weitere Entwicklungsfelder auf: So sollen bestehende Standards und Service Level Agreements innerhalb der Organisation tiefer implementiert werden. Zudem ist geplant, Führungskräfte gezielt zu schulen, um die Interviewprozesse weiter zu professionalisieren.

"Die Auszeichnung freut uns sehr und motiviert uns, in zwei Jahren den fünften Stern zu erreichen", verspricht der Landrat. Und auch Matthias Olten, Leiter Auditierung & Zertifizierung bei Jobware, zeigt sich beeindruckt: "Drei Audits zeigen: Ausdauer im Recruiting zahlt sich aus. Der Kreis Segeberg beweist, dass kontinuierliche Verbesserung nachhaltig wirkt."

Der Kreis Segeberg:

Die Kreisverwaltung Segeberg beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeitende und versteht sich als moderner Dienstleister für rund 285.000 Einwohner:innen. Neben der Erbringung vielfältiger kommunaler Leistungen erfüllt sie zugleich Aufgaben als untere Landesbehörde, etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Naturschutz.

Über das Recruiting-Excellence-Audit®:

Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu werden Bewerbende, Recruiter:innen und Management befragt; die Ergebnisse werden nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.

