KfW-Schnellkredite in Corona-Krise: Kapilendo und Varengold Bank schaffen ersten digitalen Schnellzugang

Hamburg/Berlin (ots)

Ab sofort bietet das Berliner FinTech Kapilendo gemeinsam mit der Hamburger Varengold Bank kleinen und mittelständischen Unternehmen den ersten vollkommen digitalen Antragsprozess für KfW-Schnellkredite bis zum Kreditvertrag. Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern können die Schnellkredite über www.kapilen.do/kfw-schnellkredit beantragen. Sie werden zu 100% abgesichert durch eine Garantie des Bundes. Bei der Prüfung der Förderkriterien und Compliance Checks wird auf die innovativen API-Services der SCHUFA zurückgegriffen, ohne die der digitale Prozess nicht möglich wäre.

Kapilendo und die Varengold Bank schaffen mit der ersten Anbindung einer digitalen Plattform an die KfW den dringend benötigten unbürokratischen Weg vom Antrag bis zur Auszahlung. Christopher Grätz, Co-Founder und CEO der Kapilendo AG sagt: "Wir sind bereits mit den ersten Anträgen gestartet und haben hier auch die ersten Freigaben von der KfW erhalten. Dank der hervorragenden Unterstützung durch die KfW ist es uns gemeinsam mit der Varengold Bank gelungen, dem deutschen Mittelstand einen digitalen und unkomplizierten Zugang zu den KfW-Schnellkrediten zu ermöglichen. Denn insbesondere Unternehmen, die über keine jahrelangen Kreditbeziehungen mit ihrer Bank verfügen, erhalten häufig nur erschwert Zugang zum Schnellkredit".

Frank Otten, Vorstand der Varengold Bank ergänzt: "Unternehmen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Kapital zu ermöglichen, ist ausdrücklich Teil der Mission der Varengold Bank. Entsprechend freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Kapilendo in dieser heraufordernden Zeit an der Seite des Mittelstands zu stehen und Unternehmer, die unverschuldet vor großen Herausforderungen stehen, unbürokratisch und schnell zu unterstützen."

Über KfW-Schnellkredite

Nach Beschluss des "Corona-Kabinetts" vom 06.04.2020 bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 15.04.2020 Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern Schnellkredite bis 800.000 EUR. Die Kredite sind zu 100% abgesichert durch den Bund. Damit hat die Bundesregierung ein wirksames Programm aufgelegt, um den Mittelstand breitflächig mit Liquidität zu versorgen. Die Vergabe der Kredite erfolgt nach dem Hausbankprinzip durch Geschäftsbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen unter www.kfw.de

Über die Varengold Bank AG

Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking). Im Marketplace Banking liegt der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondere Kreditplattformen. Das Leistungsportfolio der Varengold Bank umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Den Vorstand bilden Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem ca. 80-köpfigen internationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlich mitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter www.varengold.de

Über die Kapilendo AG

Die Kapilendo AG bietet umfassende, digitale Investment Banking Services für den Mittelstand. Auf Basis modernster Technologie gestaltet Kapilendo den Zugang zu Kapital für Unternehmen einfacher, schneller und günstiger. Auf der Fremdkapitalseite stehen KMUs digitale Finanzierungslösungen in Form klassischer Kredite, Nachrangdarlehen und tokenbasierter Schuldscheindarlehen zur Verfügung. Auf der Eigenkapitalseite digitale Aktienemissionen. Die Platzierungen erfolgen öffentlich oder als Private Placement. Im digitalen Wealth Management erhalten Unternehmer und vermögende Privatanleger innovative Anlagelösungen mit persönlicher Beratung. Das Leistungsangebot beinhaltet Robo-Advisor-Services und alternative Investmentstrategien in den Bereichen Private Debt, Private Equity, Immobilen sowie Kryptowährungen. Die Kapilendo AG wurde im Jahr 2015 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Sie verfügt gemeinsam mit ihren Töchtergesellschaften über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung gemäß § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) sowie über eine Lizenz für das Kryptoverwahrgeschäft. Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG und das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin. Weitere Informationen unter www.kapilendo.de

