Varengold Bank AG und Lender & Spender BV verkünden 20-Millionen-Finanzierung für Kredite an niederländische Verbraucher

Die Varengold Bank, ein führender FinTech-Finanzierer mit Sitz in Hamburg und Lender & Spender, eine in Amsterdam ansässige innovative Online-Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, haben heute den Abschluss einer Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro verkündet.

Seit 2016 vergibt das FinTech-Unternehmen Lender & Spender über seine Online-Plattform Privatkredite an bonitätsstarke Verbraucher in den Niederlanden, die zum Beispiel ein Auto finanzieren oder ihre Wohnung modernisieren wollen. Technologiegestützte Prozesse für das Onboarding und die Kreditgewährung ermöglichen die Bereitstellung kostengünstiger Darlehen innerhalb von 24 Stunden.

Auf der Suche nach institutionellen Investoren, die das Wachstum des Finanzierungsgeschäfts unterstützen, hat das Unternehmen eine Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro mit der Varengold Bank, einem deutschen Finanzinstitut mit weitreichender Expertise in der Finanzierung von Kreditplattformen, abgeschlossen.

Alison Harwood, Leiterin der Londoner Niederlassung von Varengold, die auch für die Geschäftsentwicklungsaktivitäten der Bank in den Benelux-Staaten verantwortlich ist, erklärt: "Wir arbeiten mit dem FinTech-Sektor zusammen, um mutigen und innovativen Unternehmen wie Lender & Spender den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu ermöglichen. Wir unterstützen vor allem das Wachstum von Unternehmen, die die traditionellen Kreditmodelle hinterfragen und kundenorientierte Produkte anbieten. Lender & Spender passt perfekt auf diese Beschreibung und wir freuen uns, die Plattform als unseren ersten Finanzierungskunden in den Niederlanden begrüßen zu dürfen."

Robert Leclercq, Mitgründer und Geschäftsführer von Lender & Spender, ergänzt: "Wir befinden uns in einer Phase, in der wir unsere Technologie voll nutzen und dadurch mehr Menschen mit besseren Krediten aushelfen können. Wir haben uns ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre gesetzt und waren auf der Suche nach institutionellen Anlegern, die unser kontinuierliches Wachstum unterstützen. Dabei hat sich die Varengold Bank als perfekter Partner herausgestellt, da sie auf FinTechs spezialisiert ist, unser Geschäft versteht und schnell agiert. Deshalb freuen wir uns sehr über diese Finanzierung sowie auf die weitere Zusammenarbeit."

Über die Varengold Bank AG

Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking) und der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondere Kreditplattformen. Das angebotene Portfolio umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Vorstandsmitglieder sind Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem 80-köpfigen internationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlich mitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/

Über Lender & Spender

Lender & Spender ist eine Online-Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, die sich an Menschen richtet, die auf ihr Geld achten. Ihr Ziel ist es, einen effizienteren, verantwortungsvolleren und transparenteren Markt für Privatkredite mit niedrigeren Kosten für Kreditnehmer und höheren Renditen für Investoren zu schaffen. Lender & Spender wurde 2016 gegründet und ist in den Niederlanden aktiv. Das Team aus Finanz- und Technologieexperten ist in Amsterdam ansässig. Lender & Spender ist bei der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) unter der Nummer 12043019 registriert. Weitere Informationen unter https://www.lenderspender.nl/

