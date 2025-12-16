TÜV SÜD

TÜV SÜD erklärt, worauf Eltern beim Kauf von Kinderlerncomputern achten sollten

München (ots)

Kinderlerncomputer können auf spielerische Weise erste Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen und Fremdsprachen vermitteln. Viele Modelle fördern außerdem die Motorik und die Kreativität. Doch das Angebot ist groß - von einfachen Lernspielzeugen bis hin zu komplexen, internetfähigen Geräten. Florian Hockel, Produktexperte bei TÜV SÜD, erklärt, worauf Eltern beim Kauf achten sollten, um Lernspaß und Sicherheit optimal zu verbinden.

Altersgerechte Inhalte und Bedienung

"Das wichtigste Kaufkriterium ist ein altersgerechtes Lernniveau", betont Hockel. Viele Hersteller bieten Geräte für bestimmte Altersstufen an, beispielsweise für 3- bis 6-Jährige, 5- bis 8-Jährige oder Schulkinder ab 7 Jahren. Die Bedienung sollte intuitiv sein, mit gut sichtbaren Tasten, klaren Symbolen und einfachen Menüs. Für Vorschulkinder eignen sich Modelle mit großen, robusten Bedienelementen und direkter Sprachausgabe. Wichtig ist außerdem, dass sich die Lerninhalte dem individuellen Entwicklungsstand anpassen lassen, beispielsweise über wählbare Schwierigkeitsstufen.

Display, Ton und Verarbeitung

Die Qualität der Darstellung beeinflusst den Lernerfolg. Für jüngere Kinder sind große, kontrastreiche Displays empfehlenswert, während Touchscreens druckempfindlich, aber nicht zu sensibel sein sollten, um Fehlbedienungen zu vermeiden. "Ein stabiles Gehäuse und kratzfeste Bildschirme sind entscheidend, da Lerncomputer im Alltag einiges aushalten müssen", so Hockel. Gute Lautsprecher fördern die Verständlichkeit, was besonders bei Sprach- und Buchstabierübungen von Vorteil ist. Praktisch ist auch ein Kopfhöreranschluss, damit Kinder ungestört üben können. Eltern sollten außerdem prüfen, ob sich die maximale Lautstärke begrenzen lässt, um junge Ohren zu schützen.

Funktionsumfang und Zusatzprogramme

Lerncomputer bieten eine breite Palette an Funktionen - von ersten Schreib- und Leseübungen über Fremdsprachen und Logikrätsel bis hin zu Kreativfunktionen wie Mal- oder Musikprogrammen. Einige Modelle lassen sich um Lernkarten, Apps oder weitere Module erweitern. "Zu viele Funktionen können kleine Kinder überfordern. Besser ist ein Gerät, das übersichtlich bleibt und klare Lernziele verfolgt", erklärt Hockel. Besonders sinnvoll sind Geräte, die Fortschritte speichern und passende nächste Lernschritte vorschlagen, ohne Druck aufzubauen.

Offline oder internetfähig?

Viele Lerncomputer funktionieren komplett offline. Das macht sie besonders sicher, da keine personenbezogenen Daten übertragen werden. Internetfähige Modelle bieten zwar zusätzliche Inhalte, erfordern aber auch Schutzmaßnahmen. Dazu zählen sichere WLAN-Verbindungen, deaktivierbare Online-Funktionen sowie kindgerechte Filtereinstellungen. Eltern sollten Kinder grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt mit internetfähigen Geräten lassen. Ein Computer kann menschliche Interaktion nicht ersetzen. Kinder brauchen die Möglichkeit, sich über Inhalte auszutauschen, und sollten nicht zu viele Themen in kurzer Zeit vermittelt bekommen.

Datenschutz und Sicherheit

"Bei vernetzten Geräten ist Datenschutz ein zentrales Thema", betont der Experte. Eltern sollten auf klare Datenschutzhinweise achten und nur Geräte wählen, die keine unnötigen Daten erheben. Bei Mikrofon, Kamera oder Bluetooth gilt: Diese sollten abschaltbar oder passwortgeschützt sein. Auch Updates müssen einfach installierbar sein, damit Sicherheitslücken geschlossen werden können.

Lautstärke, Energieverbrauch und Materialqualität

Da Kinder Lerncomputer oft über einen längeren Zeitraum benutzen, sind Lautstärke, Energieverbrauch und Materialqualität wichtige Kriterien. Deshalb sind moderate Lautstärken, ergonomische Formen, hautfreundliche Materialien sowie Stabilität und mechanische Belastbarkeit besonders wichtig. Batteriebetriebene Modelle sollten über eine automatische Abschaltfunktion verfügen. Wiederaufladbare Akkus sind nachhaltiger und im Alltag günstiger. Zudem sollten Geräte frei von Schadstoffen wie Weichmachern oder Schwermetallen sein. Dies weisen unabhängige Prüfzeichen klar aus.

TÜV SÜD gibt Sicherheit

Eine wertvolle Orientierung beim Kauf bieten das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit und das blaue TÜV SÜD-Oktagon. TÜV SÜD prüft Kinderlerncomputer unter anderem auf elektrische Sicherheit, Schadstoffe in Materialien, Stabilität und mechanische Belastbarkeit sowie sichere Bedienbarkeit. Diese Prüfungen schaffen Transparenz und geben Eltern die Sicherheit, dass das gewählte Gerät den hohen Anforderungen an Kinderspielzeug entspricht.

