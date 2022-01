Philip Morris GmbH

Jörg Zangen wird neuer Geschäftsführer Vertrieb bei Philip Morris Deutschland

Gräfelfing (ots)

Zum 1. Februar übernimmt Jörg Zangen die Position des Director Sales Deutschland bei der Philip Morris GmbH (PMG) und wird damit auch Mitglied der Geschäftsführung. Er folgt auf André Sorge, der eine europaweite Leitungsfunktion in der Zentrale von Philip Morris International (PMI) in Lausanne übernimmt. "Wechsel wie diese zeigen, welche vielfältigen Perspektiven Philip Morris seinen Mitarbeiter:innen für die persönliche Karriere bietet und welche Bedeutung wir der Personalentwicklung beimessen. Sowohl André Sorge als auch Jörg Zangen konnten in ihrer Laufbahn bereits viele wertvolle Erfahrungen sammeln - sowohl in Deutschland, als auch international - und übernehmen auf dieser Basis nun verantwortungsvolle neue Aufgaben", sagt Markus Essing, Vorsitzender der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH.

André Sorge übernimmt neue Aufgaben bei PMI

André Sorge startete seine Karriere 1997 bei der Philip Morris GmbH. Nach verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Sales und Marketing übernahm er 2015 die Funktion des Marketingdirektors für die Beneluxländer in Brüssel. Mit seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2016 verantwortete er das klassische Tabakgeschäft als Director Marketing für die Marken Marlboro, L&M und Chesterfield. Seit Anfang 2018 leitete er als Director Sales den Vertrieb der Philip Morris GmbH und war somit als Geschäftsführer für sämtliche Sales-Aktivitäten des Unternehmens zuständig. Ab dem 1. Februar 2022 übernimmt André Sorge die Funktion `Vice President Combustibles Category EU' und wird damit maßgeblich verantwortlich für die Umsetzung des neuen Kategoriemodells bei Philip Morris in der EU.

"Die umfassende Unternehmenstransformation hin zu einer rauchfreien Zukunft war der Kern meiner Arbeit bei der Philip Morris GmbH. Um einen so radikalen Prozess erfolgreich zu gestalten, muss man nicht nur die Konsument:innen, sondern auch die Kolleg:innen mitnehmen. Das war ein intensiver Weg und ein forderndes Stück Arbeit. Der Erfolg spricht aber für sich. Als Verkaufsteam sind wir aus diesem Prozess gestärkt, mutig und für die Zukunft zuversichtlich hervorgegangen", sagt André Sorge.

"André hat unseren Transformationsprozess durch eine innovative und service-orienterte Vertriebsstrategie maßgeblich mitgestaltet. Gemeinsam mit unseren Handelspartner:innen hat er die Weichen für eine erfolgreiche Umsetzung der rauchfreien Zukunft gestellt. Ich wünsche André in seiner neuen Position viel Erfolg und bedanke mich herzlich für die großartige Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die weitere Teamarbeit mit André in seinem neuen Aufgabengebiet", so Markus Essing weiter.

Jörg Zangen übernimmt neue Aufgabe in der PMG

Jörg Zangen wird in seiner neuen Rolle als Vertriebsgeschäftsführer der Philip Morris GmbH die Unternehmenstransformation in Deutschland weiter vorantreiben. Er berichtet an Markus Essing, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH.

"Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle unsere Vision einer rauchfreien Zukunft in Deutschland weiter Realität werden zu lassen. In diesem Prozess ist es mir besonders wichtig, stets den Dialog mit allen wichtigen Akteuren - den Konsument:innen, Handelspartner:innen und Mitarbeiter:innen - zu suchen und sie damit intensiv einzubinden. Als starkes und offenes Team können wir den Tabakmarkt nachhaltig verändern", sagt Jörg Zangen.

Jörg Zangen begann seine Karriere bei Philip Morris im Jahr 2001 als Sales- and Marketingtrainee und hatte während seiner langjährigen Laufbahn bereits diverse verantwortungsvolle Positionen in diesen Funktionen inne - sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene. So war er etwa als Manager Field Force für den gesamten Außendienst verantwortlich oder agierte als EU Marketing Direktor in Lausanne. Zuletzt war er als General Manager auf den Kanarischen Inseln tätig.

"Wie André hat auch Jörg seine Karriere bei Philip Morris in Deutschland begonnen und kennt das deutsche Marktumfeld sehr gut. Außerdem bringt er viel Vertriebsexpertise und umfassende Führungserfahrung mit. Er wird die partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Handel fortsetzen und weiter ausbauen. Die Transformation unserer Branche hat er in den letzten Jahren erfolgreich in anderen Ländern auf den Weg gebracht und wird mit diesen umfassenden Fachkenntnissen auch in Deutschland unseren erfolgreichen Weg fortschreiben. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit", erklärt Markus Essing.

Über Philip Morris International Inc. (PMI)

PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.

Über die Philip Morris GmbH

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 39 Prozent im Jahr 2020 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.

Für weiteres bzw. hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie sich bitte direkt an den unten angegebenen Pressekontakt.

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell