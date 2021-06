Philip Morris GmbH

KPMG-Studie: Illegale Zigaretten überschwemmen Europa

Gräfelfing (ots)

- Der Konsum von gefälschten Zigaretten in der EU hat sich im Jahr 2020 gegenüber 2019 beinahe verdoppelt. - Illegale Zigaretten machen inzwischen 7,8% des Gesamtmarktes in der EU aus. - Deutschland steht im europäischen Vergleich mit unter 5% Marktanteil von illegalen Zigaretten jedoch vergleichsweise gut da.

EU-weit steigt die Zahl der illegalen Zigaretten steil an. Geschätzt über 34 Milliarden illegale Zigaretten (geschmuggelte und gefälschte Zigaretten sowie Illicit Whites[1]) wurden allein im Jahr 2020 in den 27 EU-Mitgliedsstaaten konsumiert. Das entspricht einem Anteil von 7,8% am gesamten Zigarettenmarkt. Die Anzahl gefälschter Zigaretten wuchs von 2019 auf 2020 um 87%. Besonders groß ist der Marktanteil illegaler Zigaretten in Frankreich (23,1% Marktanteil) und Griechenland (22,4%). Deutschland steht derzeit mit 4,3% Marktanteil noch relativ gut da (Vorjahr: 4,1%). Das geht aus einer von Philip Morris International beauftragten Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervor, die heute veröffentlicht wurde.

"Auch wenn das Problem in Deutschland nicht ganz so groß ist wie in anderen europäischen Ländern, geben die Zahlen auch hierzulande Anlass zur Sorge", kommentiert Markus Schütz, als Manager Illicit Trade Prevention bei Philip Morris Deutschland für den Kampf gegen illegalen Tabakhandel zuständig. "Denn man muss sich klarmachen, dass jedes einzelne gefälschte Tabakprodukt Risiken birgt. Während die legale Herstellung von Tabakerzeugnissen wichtigen und strengen Regeln und Überprüfungen unterliegt, ist die Zusammensetzung illegal produzierter Tabakprodukte völlig unkontrolliert."

Die Studie ergibt, dass der Hauptanteil illegaler Zigaretten in Deutschland aktuell aus Polen stammt. Hinweise auf verstärkte Produktion illegaler Zigaretten in Polen gab es schon in der Vergangenheit immer wieder; allein im vergangenen Jahr wurden in Polen 87 illegale Zigarettenfabriken ausgehoben, mehr als in allen anderen EU-Staaten zusammen.

Die Verfügbarkeit von billigen gefälschten Zigaretten auf dem Schwarzmarkt bedeutet neben zusätzlichen Risiken für die Gesundheit auch massive Steuerausfälle: Die KPMG-Studie schätzt die Steuerausfälle EU-weit auf 8,5 Milliarden Euro.

Eine weitere Folge des Handels mit illegalen Zigaretten ist, dass Raucher:innen, die nicht mit dem Rauchen aufhören, vom Umstieg auf schadstoffreduzierte Alternativprodukte abgehalten werden: "Wenn illegale, billige Zigaretten in großem Maße verfügbar sind, kann das ein Hemmnis sein, auf Alternativen umzusteigen - erst recht, wenn gleichzeitig die Steuern auf solche Produkte in einzelnen Ländern erhöht werden", warnt Schütz.

Die gesamte KPMG-Studie (in englischer Sprache) ist hier zu finden.

Über Philip Morris International Inc. (PMI)

PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.

Über die Philip Morris GmbH

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 39 Prozent im Jahr 2020 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.

[1]Illicit Whites sind Zigaretten, die zunächst im Ausland legal versteuert werden, dann aber illegal in einem Land mit höheren Steuersätzen vertrieben werden.

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell