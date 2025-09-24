Techem GmbH

Ulrich Schiller wird Chief Operating Officer (COO) bei Techem

Eschborn (ots)

Techem, einer der führenden internationalen Anbieter für digitale Lösungen für die Immobilienwirtschaft, beruft Ulrich Schiller zum 1. April 2026 als Chief Operating Officer (COO). In seiner neuen Funktion wird Schiller die Geschäftsführung um Matthias Hartmann (CEO), Dr. Carsten Sürig (CFO) und Nicolai Kuß (CSO) mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise ergänzen. Techem unterstreicht mit der Erweiterung der Geschäftsführung seine Ambition, Wachstum, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gleichermaßen voranzutreiben und seine Position als führender Partner für smarte und nachhaltige Energiedienstleistungen international weiter auszubauen.

Die Berufung von Ulrich Schiller ergänzt das bestehende Führungsteam und stärkt Techems operative Schlagkraft. Bisher verantwortet Nicolai Kuß den Geschäftsbereich Operations, der seinen vollen Fokus künftig wieder auf seine Rolle als Chief Sales Officer richten wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weiterentwicklung des Vertriebs, die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern sowie die Erschließung neuer Wachstumsfelder.

Bei Techem wird Schiller künftig vor allem die operative Effizienz und Skalierung von Prozessen, die Implementierung und Weiterentwicklung digitaler Mess- und Steuerungstechnologien sowie die operative Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsvorhaben verantworten. Mit seiner Expertise soll insbesondere die Einführung von Smart-Meter-Lösungen, die digitale Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Umsetzung nachhaltigkeitsorientierter Investitionen beschleunigt werden.

Matthias Hartmann, CEO der Techem Gruppe: "Wir begrüßen Ulrich Schiller als neuen COO sehr herzlich. Sein Know-how und seine operative Stärke werden uns helfen, nicht nur unsere strategischen Ziele noch effizienter umzusetzen, sondern auch unsere Exzellenz im täglichen Geschäft weiter zu steigern. Mit dem Rückenwind unserer neuen Eigentümerstruktur wollen wir weiter wachsen und das Unternehmen entwickeln. Im Fokus stehen dabei Digitalisierung, nachhaltige Innovationen und höchste Qualitätsstandards."

Ulrich Schiller: "Ich freue mich sehr, Teil der Techem Gruppe zu werden. Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam möchte ich dazu beitragen, die operativen Prozesse zu optimieren, Innovationen schneller in den Markt zu bringen und Techem als führenden Partner für nachhaltige Energiedienstleistungen international noch sichtbarer zu machen."

Ulrich Schiller bringt umfassende Erfahrung aus der Immobilienwirtschaft mit. Als Geschäftsführer der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH verantwortet er unter anderem die Bereiche Asset- und Portfoliomanagement, Schulbau, Neubau, Technisches Management, Operatives Bestandsmanagement und IT. Unter seiner Leitung wuchs der Unternehmensbestand durch Neubau und Akquisitionen erheblich und die Positionierung der HOWOGE als einer der größten Wohnungsbauunternehmen in Deutschland wurde deutlich gestärkt.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

