phoenix Bürgertalk: "Vereint und doch verschieden - geht der Osten eigene Wege?" in Leipzig am 3. Oktober

Bonn (ots)

Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, den 3. Oktober 2024, lädt phoenix Interessierte zum Bürgertalk in den Kupfersaal in Leipzig ein. Die Veranstaltung "Vereint und doch verschieden - geht der Osten eigene Wege?" bietet eine Plattform für spannende Debatten über die besonderen Herausforderungen und Entwicklungen in den neuen Bundesländern, 34 Jahre nach der Wiedervereinigung. Von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr diskutieren Politikerinnen und Politiker mit interessierten Bürgerinnen und Bürger über Identität, politische Strömungen und regionale Unterschiede. Der Bürgertalk entsteht in Kooperation mit dem Deutschlandfunk.

Die Diskussionsteilnehmer sind:

Wolfgang Thierse (SPD), ehemaliger Bundestagspräsident

Jouleen Gruhn (BSW), künftige Abgeordnete im Landtag Brandenburg

Dirk Neubauer, parteilos, scheidender Landrat Mittelsachsen

Petra Böhme (AfD), Kommunalpolitikerin und war Kandidatin zur Landtagswahl Sachsen

Christian Herrgott (CDU), Landrat Saale-Orla-Kreis und Generalsekretär der CDU-Thüringen.

Der Bürgertalk wird von Julia Grimm (phoenix) und Alexander Moritz (Deutschlandfunk) moderiert.

Anmeldung: Für die Teilnahme am Bürgertalk ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich per E-Mail an buergertalk@phoenix.de unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens anmelden.

Der Bürgertalk bietet eine einzigartige Gelegenheit, politische Meinungen auszutauschen und an einer lebhaften Diskussion teilzunehmen.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Donnerstag, 3. Oktober 2024

Donnerstag, 3. Oktober 2024 Uhrzeit: 18:00 Uhr - 19:30 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr)

18:00 Uhr - 19:30 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr) Ort: Kupfersaal, Kupfergasse 2, 04109 Leipzig

Bürgertalk bei phoenix und im Deutschlandfunk:

Die Diskussion wird am 3. Oktober zeitversetzt bei phoenix im TV von 21.00 bis 22.30 Uhr übertragen und ist im Deutschlandfunk von 21.05 bis 22.35 Uhr zu hören.

