Jan Bajtlik. Linien - Rhythmen - Labyrinthe

Die Ausstellung von Jan Bajtlik zeigt die Faszination des Künstlers für die Ursprünge der visuellen Gegenwartskultur

Die Ausstellung von Jan Bajtlik zeigt die Faszination des Künstlers für die Ursprünge der visuellen Gegenwartskultur, die er in der europäischen Antike, in der Erfindung der Schrift und in der fernöstlichen Kalligraphie und Landschaftsmalerei aufspürt.

Charakteristisch für Jan Bajtliks Schaffen sind der Verzicht auf eine deutliche Abgrenzung von Vordergrund-Hintergrund und das daraus resultierende Spiel mit dem Auge des Betrachters. Bajtliks Schwarz-Weiß-Gemälde zeugen von seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, pulsierende Rhythmen zu schaffen, die zwar unterschiedlich dicht komponiert sind, aber immer den Blick des Betrachters fesseln und aufs Detail lenken.

Die gezeigten Arbeiten stammen größtenteils aus vier Werkgruppen: dem Zyklus "Griechische Labyrinthe" (2016-2017), raffinierten Zeichnungen, die im Buch "Ariadnes Faden" publiziert wurden, einer Serie von Studien zur Ikonographie der griechischen Antike (2017), dem Zyklus "Jardin Particulier I" (2018), der den fließenden Übergang zwischen der Gegenständlichkeit des Stilllebens und der Abstraktion veranschaulicht, sowie neuesten, erstmals öffentlich ausgestellten Arbeiten.

Jan Bajtlik ist ein multidisziplinärer Künstler, der in den Bereichen Illustration, Grafikdesign, Malerei und Zeichnung arbeitet. Er absolvierte die Fakultät für Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in Warschau (2013). Seit 2016 arbeitet er u.a. für Hermès Paris an Entwürfen für Seidentücher, Modeaccessoires, Emaille-Schmuck, Schaufensterdekorationen und Hermès Home: Keramik, Stoffe, Tapeten, Strandbekleidung. Seine Projekte repräsentieren verschiedene Designansätze, Stile und Techniken. Er illustrierte u.a. für die New York Times, das Time Magazine, Courrier International und Google. Jan Bajtlik entwirft auch Grafiken für Uhren für Swatch. Seine Werke wurden weltweit ausgestellt und mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter beim Bologna Ragazzi Award 2015. Das von ihm illustrierte Buch "Unser Auto" war laut New York Times das beste illustrierte Kinderbuch 2018. Er arbeitet mit der Galerie Szydlowski in Warschau zusammen.

Jan Bajtlik ist auch Ultramarathonläufer und Alpinist. http://www.janbajtlik.com/

Die Ausstellung wurde vorbereitet in Zusammenarbeit mit der Galerie Szydlowski, Warschau.

Ausstellungsdauer: bis 08.01.2021

Öffnungszeiten: Di-Fr 11-17 Uhr

Feiertags geschlossen, Freier Eintritt

Galerie des Polnischen Instituts Düsseldorf, Citadellstraße 7, 40213 Düsseldorf

