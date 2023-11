Abt Sportsline GmbH

Das Rennfahrzeug mit Straßenzulassung - der ABT XGT

Kempten, Deutschland (ots/PRNewswire)

Supersportwagen sind eine reizvolle und hochemotionale Welt. Noch mehr Gänsehaut vermitteln nur Rennfahrzeuge. Mit dem XGT kombiniert ABT Sportsline die beiden Welten zu einem Gesamtkunstwerk: Geboren als reinrassiges GT2-Fahrzeug schuf der DTM-Rennstall und Fahrzeugveredler in einem zweijährigen, extrem aufwändigen Entwicklungsprozess das exklusivste Fahrzeug, das je die ABT-Manufaktur in Kempten verlassen hat. Mit 640 PS bei 1.400 kg, einer Limitierung auf 99 Exemplare und der schlicht atemberaubenden Optik einer Rennmaschine wendet sich der Bolide mit Straßenzulassung an sportlich orientierte Fahrer und Motorsport-Enthusiasten. Diese Einzigartigkeit verleiht dem XGT einen besonderen Reiz, der auch Sammler begeistert.

Als traditionsreicher Rennstall hat ABT Sportsline seit 2000 mehr als 300 Rennen in der DTM bestritten, dutzende Einzelsiege und über 250 Podiumsplätze erkämpft und ist derzeit das erfolgreichste, aktive DTM-Team. Beste Voraussetzungen also für ein ambitioniertes Projekt wie den XGT. Doch es ist noch etwas mehr als nur ein Projekt: „Es war die Herausforderung selbst, die uns angespornt hat, dieses einzigartige Komplettfahrzeug zu entwickeln. Im XGT findet sich die Quintessenz unseres Erbguts.", erklärt Hans-Jürgen Abt mit Stolz in der Stimme. Denn leicht war es nicht, das GT2-Rennauto auf die Straße zu bringen – zu weit auseinander liegen die Anforderungen von Motorsport und Straßenverkehr.

„Zwei hochintensive Jahre sind von der Idee bis zur Fertigstellung vergangen," sagt ABT Sportsline Geschäftsführer Thomas Biermaier, der die Idee für den XGT zusammen mit Ernst Christian Scherer, Geschäftsführer von Scherer Sport, nach einem spannenden und erfolgreichen Rennen ausheckte. Den Traum, ein derartiges Projekt in Angriff zu nehmen, hatten Biermaier und Scherer schon länger in ihren Köpfen. Jetzt wurde es ernst: „Unsere Ingenieure und Mechaniker hatten ein paar knackige Herausforderungen zu meistern." Mit rund 40 Einzelabnahmen sprengte der monatelange Zulassungsprozess den Rahmen klassischer Fahrzeugentwicklungen. Der Clou dabei: Optisch unterscheidet sich die Straßenvariante nur marginal vom Rennwagen Audi R8 LMS GT2. Der XGT ist kein Supersportler mit Rennsportoptik, er ist ein Rennauto mit Straßenzulassung.

Wer schon immer davon geträumt hat, einmal am Steuer eines echten Rennwagens zu sitzen, kommt im ABT XGT auf seine Kosten. Denn den XGT steuert man mit dem eigens für die Rennversion gefertigten Lenkrad. Die technischen Anpassungen in den Bereichen Thermomanagement, bei Software und dem hochkomplexen Fahrzeugdiagnosesystem wurden behutsam implementiert, um den Charakter des Rennautos zu erhalten. Für die Alltagstauglichkeit wurde das Tanksystem aus der Serie integriert, das Kombiinstrument auf die zivile Nutzung modifiziert, dazu kamen Handbremse, Zentralverriegelung und sogar eine Rückfahrkamera und Wegfahrsperre.

