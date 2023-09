Abt Sportsline GmbH

Innovative Technologie von ABT Sportsline für noch mehr Leistung: Bis zu 1000 PS für die Sondermodelle Audi RS 6- und RS 7 Legacy Edition

Getreu der Weisheit Stillstand ist Rückschritt hat ABT Sportsline, der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen aus dem VW-Konzern, für die jüngst vorgestellten Sondermodelle RS 6 und RS 7 Legacy Edition eine neue innovative Technologie entwickelt. Damit kann die beeindruckende Performance der 4,0l Bi-Turbo Motoren (DJPB) mit 603 kW (820 PS, V-max 330 km/h)* auf 736 kW (1000 PS)** und ca. 1150 Nm nochmals gesteigert werden.

IWI heißt das fortschrittliche neue System. Die Indirect Water/Ethanol-Injection (Indirekte Wasser/Ethanol-Einspritzung) ist vor den beiden Drosselklappen des Triebwerks angebracht. Dieses zusätzliche Einspritzsystem wird durch das ebenfalls von ABT Sportsline speziell dafür neu entwickelte elektronische Steuergerät geregelt und arbeitet in Kombination mit dem AEC-System. Ethanol ist aufgrund der Verfügbarkeit und guten physikalischen Werte besonders gut geeignet. „Die IWI-Technologie bietet uns die thermodynamischen Vorteile, um eine möglichst ausdauernde Leistungsabgabe in diesen Performanceregionen darstellen zu können. Durch die IWI-Einspritzung gewährleisten wir eine sehr starke Innenkühlung des Motors. Dadurch kann mehr Ladeluft bzw. Sauerstoff für die Verbrennung des Kraftstoffs zugeführt werden, wodurch dauerhaft eine höhere Leistung erzielt wird", erklärt Thomas Biermaier, Geschäftsführer von ABT Sportsline, die Funktionsweise des innovativen Systems.

Aktivierung des IWI-Systems über die RS-Taste am Lenkrad

In Gang gesetzt wird das neue IWI-System über die RS-Tasten am Lenkrad des RS 6 LE und RS 7 LE. Zur Aktivierung muss die RS-Taste eine Sekunde lang im Fahrzyklus in einem der zwei RS-Modi gedrückt gehalten werden. Daraufhin wird die zusätzliche Leistung bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Bei aktiviertem IWI-System wird mit jedem beherzten Druck auf das Gaspedal dem Fahrzeug die maximale Performance abverlangt.

Optimierte Motorenkomponenten

Für den 1000 PS Umbau sind zusätzliche Komponenten von ABT Sportsline notwendig. Dazu gehören beispielsweise ein Carbon-Ansaugsystem mit vergrößerten Turbo-Lufteinlässen und optimierten Turboladern. Zudem verpasste ABT Sportsline den beiden Fahrzeugen spezielle Ladeluftkühler mit vergrößerten Lufteinlässen in der Frontschürze. Zum Paket gehören auch Schmiedekolben mit Verdichtungsreduzierung, verstärkte Pleuel und Kolbenbolzen, Sport-Katalysator mit Ottopartikelfilter, eine Abgasanlage und Zusatzölkühler.

