Abt Sportsline GmbH

Eleganz trifft auf Power: Exklusives Sondermodell ABT Urus Scatenato limitiert auf 99 Stück

Kempten, Germany (ots/PRNewswire)

Mit dem 666 PS-starken Performante stellte Lamborghini eine beeindruckende Evolutionsstufe seines Power-SUV Urus vor. Jetzt hat sich ABT Sportsline, der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen aus dem VW-Konzern, den Supersportwagen unter den SUVs vorgenommen und daraus ein beeindruckendes, auf 99 Stück limitiertes Sondermodell entwickelt – den ABT Urus Scatenato. Der Name "Scatenato", übersetzt aus dem Italienischen, bedeutet so viel wie "entfesselt" oder "tobend, wild". Und genau das verkörpert dieses außergewöhnliche Fahrzeug in Perfektion – eine wahre Entfesselung sowohl in Bezug auf die Performance als auch auf das Design. Kompatibel ist dieses beeindruckende Gesamtpaket mit den aktuellen Lamborghini-Werksausführungen, dem Urus, Urus S und auch dem Urus Performante. Die Garantie bleibt für 3 Jahre oder 100.000 km im Umfang der Herstellergarantie bestehen.

Für den ABT Urus Scatenato bedeutet dies, dass der 4l-V8-Biturbo statt der 666 PS bei 850 Nm dank ABT Power R Technologie inklusive ABT Turbolader und Ladeluftkühler nun 810 PS (596 kW) leistet. Die Experten aus Kempten reduzieren dabei das Leistungsgewicht von 3,23 kg auf unter 3 kg pro PS und setzen damit wieder eine Bestmarke im Segment der Power-SUV´s.

Auffällig exklusiver Auftritt mit Sichtcarbon

Das Kemptener Unternehmen veredelte den Urus auf der Grundlage des einzigartigen Lamborghini-Designs und bewahrte dabei sorgsam den außergewöhnlichen Charakter des Fahrzeugs. Für ein optisches Feuerwerk sorgen hierbei die zahlreich verbauten Carbonfaser Komponenten in glänzendem* Sichtcarbon. Im Motorraum sind das zum Beispiel die Motorraumblende und -entriegelung sowie die Motorabdeckung. Auch in Sachen Aerodynamik legte ABT Sportsline bei diesem Urus wie entfesselt nach. Die 99 ABT Urus Scatenato dieser Sondermodellreihe verfügen über einen stimmig designten Frontspoiler mit Mittelschwert und Dekorblenden sowie einen Heckflügel mit Aeroblenden und einem Heckschürzeneinsatz ebenfalls inkl. Dekorblenden. Dieser sorgt nicht nur für eine aggressive Optik, sondern generiert auch zusätzlichen Abtrieb.

Ein Power-SUV als automobiles Kunstwerk

Zum wahrlich beeindruckenden Auftritt tragen auch die Kotflügelaufsätze und -verbreiterungen sowie die Fronthaubenaufsätze bei. Alle genannten Bauteile sind ebenso aus glänzendem* Sichtcarbon gefertigt wie die Spiegelkappenaufsätze. In Kombination mit den speziell auf den Lamborghini angepassten und mit der Silhouette des Kotflügelaufsatzes abgestimmten

23-Zoll-Schmiedefelgen vom Typ ABT HIGH Performance IRL23 in glossy black präsentiert sich der ABT Urus Scatenato als echtes automobiles Kunstwerk.

Für den passenden Sound dieses einzigartigen SUV sorgt die Abgasanlage mit den ABT 4-Rohr Titan-Endrohrblenden mit perforiertem Innenrohr und Urus Designelementen in mattschwarz und einem Durchmesser von 105 mm.

Weitere Informationen und das komplette Pressekit finden Sie unter dem folgenden Link:

https://cloud.abt-sportsline.de/s/PQCi4KZ5C5bPGMz

media@abt-sportsline.de

Original-Content von: Abt Sportsline GmbH, übermittelt durch news aktuell