ZDF

ZDF-Programmhinweis

37°Leben

22. Januar 2023

Sonntag, 22. Januar 2023, 9.03 Uhr

37°Leben

Regenbogeneltern

Familie heißt heute nicht mehr unbedingt: Vater, Mutter, Kind. Sogenannte Regenbogenfamilien leben immer offener ein alternatives Konzept von Familie.

Und das kann ganz unterschiedlich aussehen: "37°Leben" begegnet einer Familie, die sich für das Co-Parenting entschieden hat, und einem Mann, der ein spätes Outing hatte. Inzwischen lebt er gemeinsam mit seinem 16-jährigen Sohn und seinem neuen Partner.

Alixa Klemm (34, TV-Redakteurin), Thomas Richter (36, PR-Manager) und Sven Richter (47, Chemikant im Schichtdienst) aus Augsburg. Aus Freunden wird eine Familie: Mit Anfang 30 studiert Alixa in Berlin. In den Ferien trifft sie ihren guten Freund Thomas, mit dem sie früher Theater gespielt hat, in einem Eiscafé in Oberammergau. Er erzählt ihr, dass sein Ehemann Sven und er eine Familie gründen wollen, sich verschiedene Optionen überlegen und sich sogar auf einer Plattform für Co-Parenting angemeldet haben. Auch Alixa wollte schon immer Kinder, doch sie hatte bisher "nicht den richtigen Partner dafür gefunden". Fix kommt den beiden eine Idee: warum nicht zu dritt eine Familie gründen?

Zwei Jahre, viele Gespräche und Rechtsberatungen später setzen sie den Plan um. Alixa zieht von Berlin nach Augsburg, durch einen glücklichen Zufall in die Wohnung neben Sven und Thomas. Helene wird an Heiligabend 2021 geboren; ihre beiden Väter sind vom ersten Moment an dabei. Heute leben sie diesen ganz besonderen Familienalltag und finden, dass das eine gute Entscheidung war. Jeden Sonntag sprechen sie den Familienkalender ab. Girls Night für Alixa, Fitnessstudio für Sven oder Drinks mit Kollegen für Thomas? "Alles möglich, denn wir sind ja zu dritt!", sagen sie stolz.

Marian (44, Musiklehrer) und Matthias (31, Pfleger) aus der Nähe von Weimar mit Sohn. Nach außen sah alles perfekt aus: Marian und seine Ex-Frau verliebten sich im Musikstudium und gründeten früh eine Familie. "Ich habe schon damals gemerkt, dass ich irgendwie anders ticke, konnte es aber nicht einordnen", sagt Marian heute. Er übernahm damals den größeren Teil der Erziehungsarbeit und absolvierte ein Zweitstudium, während seine Ex-Frau sich beruflich verwirklichte. So lebten sie jahrelang vor sich hin – und hatten immer öfter Zoff.

2012 gesteht Marian ihr: "Ich mag Männer." Sie trennt sich daraufhin, zieht aus, die Kinder bleiben bei Marian. Offiziell outet er sich erst zwei Jahre später. Zwei Jahre lang konzentriert Marian sich ganz auf seine beiden Söhne (heute 16 und 19 Jahre alt). Ein Jahr nach der Trennung gesteht er ihnen endlich, was los ist: "Papa ist schwul." Er weint. Die beiden reagieren ziemlich gelassen.

2014 lernt Marian seinen heutigen Partner Matthias im Internet kennen, sie führen lange eine Fernbeziehung. Seit fünf Jahren leben Marian und Matthias gemeinsam mit dem jüngeren Sohn auf einem Bauernhof mit Schafen und Ziegen – damit haben sie sich einen Traum verwirklicht. Jan ist gerade mitten in der Pubertät, bringt oft Freunde mit auf den Hof. So eine Familienkonstellation hat keiner seiner Freunde.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell