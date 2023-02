die Bayerische

Teddy Award 2023 auf der Berlinale: Pangaea Life stellt weltweit wichtigsten LGBTQ-Filmpreis klimaneutral

Bild-Infos

Download

München (ots)

Berlin feiert Vielfalt und Toleranz - auf dem ältesten und bedeutendsten queeren Filmpreis der Welt. Die nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische macht aus dem Teddy Award zum dritten Mal in Folge ein ökologisches Vorzeigeevent.

Am 24. Februar 2023 blickt die internationale LGBTQ+-Community nach Berlin: Im Rahmen der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin prämiert eine Jury in der Berliner Volksbühne die global besten queeren Filme mit dem Teddy Award. Pangaea Life setzt auf dem Fest für sexuelle Vielfalt und Toleranz zugleich ein Statement für den Klimaschutz. Die nachhaltige Marke der Bayerischen kompensiert sämtliche im Rahmen der Preisverleihung anfallenden CO2-Emissionen und ist zugleich Sponsor des Events.

"Zum nunmehr 37. Mal zeigt der Teddy Award auf der Berlinale: Liebe ist stärker als Hass, Vielfalt schlägt Stumpfsinn und Toleranz ist es, was unsere Gesellschaft zusammenhält", sagt Uwe Mahrt, CEO der Pangaea Life und selbst in der LGBTQ-Community aktiv. "Das sind die Werte, die uns nun bereits im dritten Jahr infolge mit dem Teddy Award verbinden. Als nachhaltige Marke teilen wir die Überzeugung, dass Menschen gemeinsam für eine bessere Zukunft viel bewegen können. Mit unserem CO2-Ausgleich sorgen wir dafür, dass der Teddy Award nicht nur ein buntes Fest der Vielfalt ist, sondern auch ein Positivbeispiel für Vorsorge gegenüber unserer gemeinsamen Zukunft."

Auf dem Teddy Award 2023 wird dieses Jahr Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, eine Eröffnungsrede halten und der Preisverleihung beiwohnen. Die internationale Leitveranstaltung unter den LGBTQ-Filmfestivals vereint jedes Jahr mehrere Hundert queere Medienschaffende, um den queeren Film zu feiern, die Vernetzung und Solidarisierung untereinander voranzutreiben und den Austausch auf breiter Basis zu forcieren. Die Reihe der bisherigen Teddy Award Preisträgerinnen und Preisträger reicht von den Oscar-Gewinnern Tilda Swinton und Pedro Almodóvar, Emmy-Preisträgerin Lisa Cholodenko über internationale Leinwandstars wie Helmut Berger, Udo Kier, Joe Dallesandro, James Franco und John Hurt.

"Bei allen Krisen und Bedrohungen, die uns täglich beschäftigen, dürfen wir nicht übersehen, dass der Klimawandel die größte existenzielle Bedrohung der Menschheit ist", sagt Elser Maxwell, Produzent des Teddy Awards. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Pangaea Life einen Partner gefunden haben, der uns mit anhaltendem Engagement ermöglicht, den Teddy Award klimaneutral zu produzieren und uns zudem auch als Sponsor dabei unterstützt, diese größte Publikumsveranstaltung im Rahmen der Berlinale erst möglich zu machen."

Für alle, die nicht in der Volksbühne dabei sein können, übertragen die Veranstalter die Preisverleihung live auf www.teddyaward.tv/live sowie auf Youtube, Vimeo und Facebook.

Pangaea Life

Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 487 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,9 Prozent nach Fondskosten. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 92 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,8 Prozent nach Kosten auf (Stand jeweils 30.12.2022). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz.

die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 715 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell