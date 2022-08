die Bayerische

Nachhaltiges Ökosystem: Pangaea Life und die Bayerische verhelfen Agenturen und Firmenkunden zur Nachhaltigkeit

München

Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Zukunftsorientierte Versicherungsagenturen und Unternehmen stehen deshalb vor der großen Herausforderung Nachhaltigkeit ganzheitlich in ihren Betrieben zu verankern - und das über die verantwortungsbewusste Geldanlage hinaus. Mit einer digitalen Nachhaltigkeits-Plattform - das Pangaea-Life-GPS - stehen die Bayerische und Pangaea Life fortan jenen zur Seite, die diese Herausforderung annehmen.

Pangaea-Life-GPS (Guided Pangaea Sustainabiltiy) ist der neue Nachhaltigkeitsnavigator, der alle Services bündelt, die Vertriebspartner und Unternehmen für ihre nachhaltige Ausrichtung benötigen. Die digitale Nachhaltigkeitsplattform von Pangaea Life und die Bayerische reicht weit über den Bereich Versicherung und Finanzen hinaus und umfasst zum Start vier Säulen:

CO2-Fußabdruckrechner und CO2-Kompensation

Beratung zum nachhaltigen Energiemanagement

Unterstützung bei der Konzeption und Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie

Zutritt zu einem ESG-Netzwerk mit Schulungen und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit

"Unser nachhaltiges Ökosystem ist der nächste Meilenstein, um unsere Vertriebspartnerinnen und Firmenkunden dabei unter die Arme zu greifen, sich ganzheitlich für eine nachhaltige Zukunft aufzustellen", sagt Martin Gräfer, Mitglied der Vorstände die Bayerische. Daniel Regensburger, Geschäftsführer Pangaea Life, ergänzt: "Wir möchten Partner dabei unterstützen, Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen glaubwürdig im eigenen Betrieb zu verankern. Das tun wir mit konsequent nachhaltigen Produkten aber auch mit Extraleistungen, die Maklern und Unternehmenskunden helfen, die nachhaltige Transformation des eigenen Geschäftsbetriebs voranzutreiben."

Für die diversen nachhaltigen Services und Dienstleistungen, auf welche die Vertriebspartner und Firmenkunden über das Pangaea-Life-GPS Zugriff haben, arbeitet das Unternehmen mit unterschiedlichen führenden Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten zusammen: Im Bereich CO2-Kompensation mit AQ Green-TeC, mit Green Aktiv im Energiemanagement, mit UNO INO für die Beratung bei der Nachhaltigkeitsstrategie, für Schulungen und Weiterbildungen mit Climaviva und im Bereich ESG-Netzwerk unter anderem mit der Corporate-Volunteering-App lets.

Mit der Einführung des nachhaltigen Ökosystems möchten die Bayerische und Pangaea Life ihre Vertriebspartner aktiv dabei begleiten den Weg zu einem konsequent und glaubwürdig nachhaltig agierenden Betrieb zu beschreiten - dem Planeten zuliebe und um sich als authentischer Partner für nachhaltige Vorsorgelösungen zu positionieren. Für Firmenkunden werden die Bayerische und Pangaea Life über Versicherungs- und Vorsorgelösungen hinaus Partner für die ganzheitliche nachhaltige Transformation.

Alle Informationen zur neuen Plattform hier: https://www.pangaea-life.de/gps

Pangaea Life

Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 344 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,3 Prozent (Stand: 30.06.2022) nach Fondskosten. Beim Fonds Blue Living beträgt die Mindest-Zielrendite 4,5 Prozent nach Kosten. Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die strengen ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden somit ein Höchstmaß an Transparenz.

die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

