Ärzte der Welt veröffentlicht neuen Gesundheitsreport

Magdeburg/München/Berlin (ots) - Auch im Osten Deutschlands bietet Ärzte der Welt bald Menschen, die in keine reguläre Arztpraxis gehen können, medizinische Grundversorgung und soziale Beratung an: Am 4. November 2024 eröffnet die neue Anlaufstelle open.med Magdeburg. "In Magdeburg gibt es bisher keine medizinische Versorgungsstruktur für Menschen ohne Krankenversicherung", so Christian Stegmüller, der Leiter der ...

mehr