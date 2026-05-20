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Perfekte Rasur ohne Hautirritationen: Welcher Braun Elektrorasierer passt zu meinem Bart?

Schwalbach am Taunus (ots)

Viele Männer erleben es täglich: Trotz moderner Technik führt die Rasur zu Brennen, Rötungen oder Ziepen. Häufig bleibt das Ergebnis ungleichmäßig, obwohl eigentlich eine gründliche Rasur gewünscht ist. Genau mit diesen Problemen kommen viele Männer zu Barber Marcus Michalczyk in den Salon und stellen ihm immer wieder dieselben Fragen:

"Wie rasiert man sich den Bart eigentlich richtig?"

"Mit oder gegen den Strich - was ist besser für eine gründliche Rasur?"

"Drücke ich beim Rasieren zu stark?"

"Und welcher Elektrorasierer passt wirklich zu meinem Bart und meiner Haut?"

Die gute Nachricht: Diese Fragen lassen sich beantworten. Eine gründliche Rasur mit hohem Hautkomfort entsteht durch das Zusammenspiel aus richtiger Technik, dem Verständnis für Bart- und Hauttyp sowie einem Braun Elektrorasierer, der genau dafür entwickelt wurde.

Barber-Einordnung: Warum Rasurprobleme entstehen

"All diese Fragen haben einfache und handfeste Gründe", erklärt Marcus Michalczyk, professioneller Braun-Barber. "Wer seine Haut und seinen Bart kennt und dazu den richtigen Rasierer benutzt, wird merken, dass sich diese Fragen in Luft auflösen."

Eine der häufigsten Fragen, die ihm im Salon gestellt wird, lautet: "Wie rasiere ich mich ohne Hautprobleme?"

"Schon bei minimalem Druck liefern die Braun Series 5, Series 7 und Series 9 Pro+ Elektrorasierer optimale Ergebnisse, indem sie ihre Leistung - je nach Technologie - automatisch an Bartdichte und -struktur anpassen. Eine gründliche Rasur entsteht dabei durch präzise Schneideelemente - nicht durch Kraft. Genau das schützt die Haut und sorgt für mehr Komfort bei jeder Rasur."

Richtig rasieren mit einem Braun Elektrorasierer - Fragen, die Marcus Michalczyk täglich hört

Eine der am häufigsten gestellten Fragen im Barbersessel ist: "Wie halte ich den Rasierer richtig, damit die Rasur gründlich wird?"

Ein Braun Elektrorasierer sollte in einem leichten 90-Grad-Winkel zur Haut geführt werden. Besonders am Hals und am Kinn lohnt es sich, in verschiedenen Richtungen zu arbeiten. Entscheidend sind ruhige, gerade Bewegungen. Kreisende oder seitliche Züge erzeugen Zug an den Haaren - und genau dieser Zug mindert den Hautkomfort und verhindert eine saubere, gründliche Rasur.

Fast immer folgt direkt die nächste Frage: "Sollte man mit oder gegen die Wuchsrichtung rasieren?"

Mit dem Braun Series 5 Elektrorasierer, Braun Series 7 Elektrorasierer und Series 9 Pro+ Elektrorasierer lautet die Empfehlung klar: gegen die Wuchsrichtung. So werden die Haare effizient erfasst, die Rasur wird gründlicher und der Hautkomfort bleibt erhalten - vorausgesetzt, es wird mit minimalem Druck gearbeitet.

Braun Series 5 Elektrorasierer: Der Einstieg für eine unkomplizierte, gründliche Rasur

Männer mit leichtem bis mittlerem Bartwuchs fragen Marcus Michalczyk besonders häufig: "Warum ziept es beim Rasieren?"

Oft liegt die Ursache in einer ungleichmäßigen Haarerfassung. Der Braun Series 5 Elektrorasierer ist genau dafür entwickelt. Seine drei flexiblen Scherelemente passen sich der Haut an und sorgen für eine gleichmäßige, gründliche Rasur bei hohem Hautkomfort. Die Scherfolien erfassen selbst kurze Haare präzise, während der Mitteltrimmer längere Barthaare zuverlässig schneidet.

Eine weitere typische Frage im Salon lautet: "Wie rasiere ich meinen Bart gleichmäßig und gründlich?"

Die Antwort ist klar: wenig Druck, gerade Bewegungen und ein Braun Elektrorasierer wie der Braun Series 5 Elektrorasierer, der Braun Series 7 Elektrorasierer und der Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer, die für den täglichen Einsatz, perfekte Gründlichkeit und außergewöhnlichen Hautschutz entwickelt wurden.

Braun Series 7 Elektrorasierer: Wenn Flexibilität für eine gründliche Rasur entscheidend wird

Männer mit normalem bis kräftigem Bart stellen Marcus Michalczyk oft diese Frage:

"Warum bekomme ich meinen Bart nicht gleichmäßig rasiert, besonders am Kinn oder unter der Nase?"

Genau hier setzt der Braun Series 7 Elektrorasierer an. Sein 360-Grad-Flexkopf passt sich den Gesichtskonturen an und unterstützt eine gleichmäßige, gründliche Rasur auch an schwierigen Stellen - bei gleichzeitig hohem Hautkomfort.

Kurz darauf folgt meist die nächste Frage:

"Wie viel Druck ist beim Rasieren eigentlich richtig?"

Beim Braun Series 7 Elektrorasierer gilt: so wenig wie möglich. Alle Braun Elektrorasierer arbeiten hautschonend und gründlich über die Scherelemente, nicht über die Kraft. Die AutoSense-Technologie der Braun Series 5 Elektrorasierer und der Braun Series 7 Elektrorasierer erkennt die Bartdichte und passt die Leistung automatisch an. Der Rasierer arbeitet, nicht die Hand - das schützt die Haut und erhält den Hautkomfort.

Der Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer analysiert mit der ProSensoAdapt-Technologie die Bartdichte bis zu 300-mal pro Sekunde und passt die Rasierleistung automatisch optimal an.

Und wenn es um Feinarbeit geht, hört Marcus Michalczyk besonders oft:

"Wie bekomme ich saubere Bartkonturen hin?"

Der EasyClick-Präzisionstrimmer der Braun Series 7 Elektrorasierer und Braun Series 5 Elektrorasierer ermöglicht präzise Linien an Bartkanten, Koteletten und Oberlippe - ein wichtiger Baustein für eine gründliche Rasur mit sauberem Finish.

Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer: Für dichte Bärte, perfekte Gründlichkeit und außergewöhnlichen Hautkomfort

Männer mit sehr dichtem oder flach anliegendem Bart stellen im Salon besonders häufig diese Fragen:

"Warum dauert meine Rasur so lange? Warum fühlt sie sich trotzdem nicht wirklich gründlich an? Wie oft sollte ich mich rasieren?"

Dichte Bärte benötigen einen Elektrorasierer, der pro Zug mehr Haare erfasst. Der Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer arbeitet mit 5+1 Rasierelementen, die selbst dichteste Bärte bei jedem Zug sanft und effizient schneiden. Ultradünne Präzisionsklingen sorgen dabei für außergewöhnlichen Hautschutz und perfekte Gründlichkeit.

Bei der 5+1 Scherkopftechnologie greifen alle Elemente präzise ineinander. Die Direct-&-Cut-Klinge und der ProTrimmer arbeiten zusammen, um flach anliegende und ungleichmäßig wachsende Haare, besonders am Hals, anzuheben und zuverlässig zu erfassen. Ergänzt wird das System durch die hautschonende OptiFoil, den schützenden SkinGuard und die titanbeschichtete ProLift-Klinge, die selbst längste Haare sanft und gründlich schneidet.

Eine weitere typische Frage betrifft vor allem den Hals:

"Wie bekomme ich am Hals eine glatte, gründliche Rasur ohne Hautirritationen?"

Der Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer verfügt über einen integrierten ProTrimmer, mit dem sich Bartlinien, Koteletten und Konturen präzise schneiden lassen - ideal für eine glatte Linie am Hals oder an Übergängen.

Qualität. Made in Germany: Warum Braun Elektrorasierer langfristig überzeugen

In einer CHIP-Verbraucherumfrage mit rund 2.000 Befragten wurde Braun im Bereich elektrische Rasur mit der Auszeichnung und dem Siegel "BESTE LEBENSDAUER" prämiert. Dabei wurden ausschließlich Geräte bewertet, die seit mindestens drei Jahren im Einsatz sind. Die vollständige Befragung mit allen Ergebnissen veröffentlicht CHIP in seinem aktuellen Verbraucherranking, das hier abrufbar ist.

Alle Braun Elektrorasierer wie der Braun Series 5 Elektrorasierer, der Braun Series 7 Elektrorasierer und der Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer werden im Innovationszentrum Kronberg entwickelt und im Werk Walldürn gefertigt. Alle Geräte sind für mindestens sieben Jahre Nutzung konzipiert und durchlaufen bis zu 60 Belastungstests. Das Ergebnis: konstante Leistung, gründliche Rasur und verlässlicher Hautkomfort - über viele Jahre hinweg.

Fazit: Der richtige Braun Elektrorasierer beantwortet viele Fragen von selbst

Am Ende bleibt für jeden Mann die zentrale Frage, die Marcus Michalczyk täglich hört:

"Welcher Elektrorasierer passt wirklich zu meinem Bart und meiner Haut?"

Braun Series 5 Elektrorasierer: für den unkomplizierten Einstieg und täglichen Hautkomfort

Braun Series 7 Elektrorasierer: für mehr Flexibilität, Konturen und gründliche Rasur

Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer: für maximale Gründlichkeit bei höchstem Hautkomfort

"Wenn euer Rasierer zu euch passt, merkt ihr das bei jeder Rasur", sagt Barber Marcus Michalczyk.

Weitere Informationen und individuelle Empfehlungen zu Braun Rasierern und weiteren Tools finden sich auf braun.de.

Tipps und Tricks rund um Braun Styling-Tools können im folgenden Video angeschaut werden.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher/-innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

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