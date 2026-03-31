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Langlebige Elektrorasierer: Braun überzeugt mit bester Haltbarkeit - CHIP bestätigt deutsche Produktqualität

Schwalbach (ots)

Langlebigkeit, präzise Verarbeitung und hohe technische Beständigkeit sind für Braun seit Jahrzehnten Anspruch und Realität. In einer großen Verbraucherumfrage des CHIP-Testcenters erreicht Braun im Bereich elektrische Rasur die beste Gesamtwertung und wird für besonders lange Lebensdauer ausgezeichnet.

CHIP hat 2.000 Konsumenten befragt, um die Haltbarkeit von Elektrogeräten zu analysieren. Grundlage der Erhebung waren Produkte, die mindestens drei Jahre lang kontinuierlich privat genutzt wurden. Anschließend wurden die Marken hinsichtlich ihrer Lebensdauer beurteilt und miteinander verglichen, mit klarem Ergebnis: Braun Elektrorasierer belegen im Lebensdauer-Ranking den Spitzenplatz und setzen damit ein starkes Zeichen für langlebige Qualität.

CHIP-Verbraucherumfrage bestätigt: Braun Elektrorasierer mit bester Lebensdauer - Qualität. Made in Germany.

Für Käufer, die einen Elektrorasierer mit hoher Langlebigkeit suchen, bestätigt die CHIP-Auszeichnung, dass Braun in dem Segment die führende Marke ist. Das Vertrauen in die langlebige Qualität von Braun Elektrorasierern zahlt sich aus - Tag für Tag, über viele Jahre hinweg.

Die CHIP-Verbraucherumfrage konzentrierte sich auf die tatsächliche Nutzungserfahrung:

Langfristige Nutzung im Alltag: Nur Marken und Hersteller, deren Produkte von den Befragten mindestens drei Jahre kontinuierlich persönlich verwendet wurden, wurden bewertet. Die Einschätzung erfolgte auf einer Skala von "sehr schlecht" bis "sehr gut".

Strenge Auswahlkriterien: Für eine Auszeichnung musste ein Hersteller mindestens 60 Bewertungen erhalten. Die Marke mit der höchsten Gesamtwertung im jeweiligen Segment wurde mit dem Prädikat "BESTE LEBENSDAUER" ausgezeichnet.

Warum Braun Elektrorasierer bei Langlebigkeit führen

Braun setzt auf Materialien, die hohe Belastungen dauerhaft aushalten, und auf Prüfverfahren, die weit über klassische Industriestandards hinausgehen. Das Ziel ist klar: langlebige Technik, die sich über viele Jahre hinweg bewährt. Alle Braun Elektrorasierer sind für 7 Jahre Nutzung konzipiert.

Standorte und Qualitätsstandards

Die Entwicklung erfolgt im Braun Innovationszentrum in Kronberg, die Fertigung im Werk Walldürn. Beide Standorte gelten als Zentren deutscher Ingenieurskunst - ein entscheidender Faktor für echte Langlebigkeit.

60 Belastungstests pro Gerät

Um den eigenen Qualitätsanspruch zu erfüllen, durchlaufen alle Geräte bis zu 60 Belastungstests, darunter Kälte, Wasser, Fall und Hitzeeinsätze. Seit über einem Jahrhundert simuliert Braun exakt die Herausforderungen, die im Alltag auftreten können. Geräte werden aus unterschiedlichen Höhen fallen gelassen, unter Wasser geprüft und die Schneideelemente in Grenzbereichen getestet. Die Leistung muss konstant überzeugen - ein Garant für langlebige Qualität.

Qualität, die lange hält

Diogo Oliveira, Prozessingenieur im Braun Werk Walldürn, erklärt:

"Um die Qualität unserer Produkte sicherzustellen, kontrollieren wir 100 Prozent aller Rasierer. Jeder einzelne Rasierer wird auf verschiedene Parameter geprüft. Genau deshalb können wir guten Gewissens fünf Jahre Garantie geben. Für uns ist das ein echtes Qualitätsversprechen gegenüber unseren Kunden und unseren Mitarbeitenden."

Produktvergleich: Die langlebigen Braun Elektrorasierer im Überblick

Die Auszeichnung im CHIP-Ranking zeigt sich im ganzen Sortiment. Jeder Braun Rasierer ist auf eine präzise Konstruktion ausgelegt, die langanhaltende und langlebige Performance ermöglicht.

Braun Series 5: Beste Wahl für Einsteiger

Der Braun Series 5 Elektrorasierer steht für einen intuitiven Einstieg in die tägliche Rasur. Seine sanfte Arbeitsweise und zügige Schneidleistung machen ihn ideal für Anwender, die eine langlebige Lösung für die tägliche Routine suchen. Empfohlen für: normale Barttypen, tägliche Nutzung, Einsteiger.

Braun Series 7: Für mehr Flexibilität

Der Braun Series 7 Elektrorasierer bietet einen 360-Grad-Flexkopf, der sich selbst an komplexen Stellen wie Kinnlinie oder Bereich unter der Nase geschmeidig anpasst und das zuverlässig über Jahre hinweg. Empfohlen für: normale bis kräftige Bartstrukturen, genaue Rasur.

Braun Series 9 Pro+: Premium-Lösung für anspruchsvolle Bärte

Der langlebige Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer arbeitet mit 5+1 Schneidelementen und kombiniert Effizienz mit besonderem Hautschutz. Ultradünne Präzisionsklingen ermöglichen ein sanftes Ergebnis, selbst bei anspruchsvollen Bartstrukturen. Empfohlen für: dichte Bartstrukturen, sensitive Haut, tägliche Intensivnutzung.

Qualität. Made in Germany.

Die Auszeichnung im CHIP-Verbraucherranking bestätigt, dass Braun Elektrorasierer entwickelt, die zuverlässig und besonders langlebig funktionieren. Die Kombination aus deutscher Fertigung und Design, systematischer Qualitätsprüfung und klar definierten Teststandards macht Braun eine etablierte deutsche Traditionsmarke im Bereich elektrischer Rasur für Nutzer, die Wert auf Präzision und Langlebigkeit legen.

Die vollständige Befragung mit allen Ergebnissen veröffentlicht CHIP in seinem aktuellen Verbraucherranking, das hier abrufbar ist.

Weiterführende Informationen zu Braun Elektrorasierern finden sich auf der offiziellen Markenwebsite.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher/-innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

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