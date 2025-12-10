Braun

BRAUN IPL: Das Weihnachtsgeschenk für langanhaltend glatte Haut

Langanhaltende Haarentfernung, von der Skin Health Alliance dermatologisch getestete IPL-Technologie und nahezu schmerzfreie Anwendung - für Frauen und Männer, das ganze Jahr über.

Weihnachten steht vor der Tür - und damit auch die Frage nach einem passenden Geschenk für Frauen und Männer, die ihren Liebsten oder sich selbst eine Freude machen möchten. Für alle, die sich langfristig glatte Haut wünschen und weniger Zeit für Rasur oder Waxing aufwenden wollen, bietet das Braun IPL eine Möglichkeit zur langanhaltenden Haarentfernung zu Hause. Pünktlich zur Weihnachtssaison stellt Braun verschiedene IPL-Modelle vor, die sich als Beauty Geschenk eignen.

Das Braun IPL ist ein Geschenktipp für viele Erwachsene: Die Geräte eignen sich für verschiedene Körperbereiche und passen zu unterschiedlichsten Lebensstilen. Möglich wird das durch moderne, von der Skin Health Alliance dermatologisch getestete IPL-Technologie, die eine komfortable Anwendung zu Hause erlaubt. Dank verschiedener Ausführungen und Ausstattungen findet sich für viele Hauttypen und individuelle Ansprüche die passende Lösung. So lässt sich Haarentfernung flexibel und bequem in den Alltag integrieren - und das Geschenk bereitet auch über die Feiertage hinaus Freude.

Beauty-Gadgets zu Weihnachten: Braun IPL ganz oben auf der Wunschliste

Eine aktuelle Studie des IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel)1 zeigt, dass sich über 62 % der Menschen über Schönheitspflege zu Weihnachten freuen. Bei Frauen sind es sogar 72 %. Innovative Beauty-Geschenke liegen auch dieses Jahr voll im Trend - und das Braun IPL darf auf der Liste der beliebtesten Geschenke für langanhaltend glatte Haut nicht fehlen. Ob als gemeinsames Familiengeschenk, als Wunsch von den Eltern oder dem Partner, oder einfach für sich selbst: Braun IPL steht für ein neues Hautgefühl, Tag für Tag und das ganze Jahr.

Wie funktioniert die Braun IPL-Technologie?

IPL (Intense Pulsed Light) ist eine Technologie zur Haarreduktion, die mit Lichtimpulsen arbeitet. Die Lichtenergie wird vom Melanin im Haar aufgenommen und in Wärme umgewandelt. So wird das Haar an der Wurzel zum Einschlafen gebracht, das Nachwachsen wird mit der Zeit deutlich reduziert2. "Die IPL-Technologie ermöglicht eine effektive, langanhaltende Haarentfernung. Unsere Tests zeigen, dass die Braun IPL-Technologie bei richtiger Anwendung dermatologisch unbedenklich ist und für viele Haut- und Haartypen eine attraktive Alternative zu klassischen Methoden bietet", erklärt Dr. Lisa Marie Kammer, Senior Scientist - R&D bei Braun.

Die wichtigsten Benefits:

Langanhaltende Haarentfernung zu Hause - Ganz ohne ständigen Haarentfernungsstress im Alltag

Für verschiedene Körperbereiche geeignet, z. B. Beine, Achseln, Bikinizone und auch für das Gesicht

Entwickelt für Frauen und Männer, auch für Brust, Rücken und Schultern

Wie funktioniert Braun IPL in der Anwendung?

Die Anwendung von Braun IPL ist auf eine einfache Integration in die Beautyroutine ausgelegt:

In den ersten Wochen wird das Gerät regelmäßig nach Anwendungsempfehlung eingesetzt.

Danach reichen Anwendungen in größeren Abständen, um die Ergebnisse zu stabilisieren.

Die Anwendung erfolgt auf rasierter Haut, ohne Gel oder zusätzliche Produkte.

Die Geräte von Braun sind auf die individuellen Bedürfnisse angepasst - dank verschiedener Aufsätze für die Benutzung an unterschiedlichen Körperstellen und unterschiedlicher Intensitätsstufen.

Dermatologisch empfohlene IPL-Technologie

Sicherheit steht bei der Anwendung in den eigenen vier Wänden an erster Stelle. Die Braun IPL-Geräte sind dermatologisch getestet und auf eine möglichst schonende, nahezu schmerzfreie Anwendung ausgelegt.

Integrierte Hauttonsensoren passen die Lichtintensität für den individuellen Hautton an.

Darüber hinaus können die Lichtintensitätsstufen an verschiedene Körperbereiche und Sensibilitäten zusätzlich angepasst werden.

Hautkontaktsensoren sorgen dafür, dass die Lichtimpulse nur bei vollständigem Hautkontakt ausgelöst werden, so dass bei den Braun IPLs keine Schutzbrille notwendig ist.

So wird aus professioneller IPL-Technologie eine Lösung, die sich sicher und komfortabel zu Hause anwenden lässt.

Langanhaltende Ergebnisse ohne Kompromisse

Im Unterschied zu Rasur oder Waxing überzeugt Braun IPL durch spürbar längere Haarfreiheit bis zu zwei Jahren2, weniger Hautirritationen und ein besonders angenehmes, nahezu schmerzfreies Anwendungserlebnis - ganz ohne Stoppeln, Schnittverletzungen oder eingewachsene Haare. Das Resultat: langanhaltende Haarentfernung zu Hause, ohne dauernden Enthaarungsstress im Alltag. Die Geräte eignen sich für Beine und Achseln und bei Frauen zusätzlich für die Bikinizone und teilweise das Gesicht.

Für wen eignen sich die Braun IPLs?

Braun IPL richtet sich an Menschen, die sich eine langfristige Reduktion unerwünschter Körperbehaarung wünschen und ihre Zeit nicht mehr mit häufigem Rasieren oder Waxing verbringen möchten.

Besonders interessant ist Braun IPL für:

Vielbeschäftigte, die ihre Beautyroutine optimieren möchten

Personen mit empfindlicher Haut, die nach einer Alternative zur Rasur suchen

Anwender:innen, die sich eine langfristige Lösung statt kurzfristiger Ergebnisse wünschen

Wichtige Hinweise: Wie andere lichtbasierte Haarentfernungstechnologien eignet sich IPL je nach Modell und Technologie nicht für alle Haut- und Haartypen. Vor der Anwendung sollte die Gebrauchsanweisung des Geräts sorgfältig gelesen werden.

Welches IPL-Gerät eignet sich als Weihnachtsgeschenk?

Braun bietet mit dem Braun Silk·expert Pro 5 und dem Premium-IPL Braun Skin i-expert zwei innovative Lösungen, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Der Braun Silk·expert Pro 5 ist ein leistungsstarkes IPL-Gerät mit hoher Blitzfrequenz und verschiedenen Aufsätzen für eine schnelle, präzise Behandlung großer und kleiner Flächen. Zusätzlich kann das Gerät über eine App verwendet werden, die Tipps und Tricks für die Anwendung bietet - perfekt für alle, die eine unkomplizierte, effiziente Routine ohne personalisierten KI-Plan bevorzugen. Das Braun Skin i-expert überzeugt als Premium-IPL mit App-Unterstützung inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitungen, personalisierten Benutzungsempfehlungen, Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktionen für eine optimal integrierte Beautyroutine.

Ob mit App oder klassisch: Die Braun IPL-Geräte machen langanhaltende Haarentfernung zu Hause einfach und bequem - und sind damit ein Beauty-Gadget, das noch weit über Weihnachten hinaus Freude bereitet.

Was unterscheidet das Braun Skin i-expert vom Braun Silk·expert Pro 5?

Mit zwei unterschiedlichen IPL-Lösungen deckt Braun verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben ab:

Braun Silk·expert Pro 5

Leistungsstarkes IPL-Gerät mit hoher Blitzfrequenz für eine schnelle Behandlung großer & kleiner Flächen

Gleiche Aufsätze wie beim Skin i -expert IPL für gezielte Anwendungen im Gesicht und in sensiblen Bereichen

App Unterstützung mit Anwendungsempfehlungen

Braun Skin i-expert

Intelligente Unterstützung per App: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und auf dein Haar & Körperbereich personalisierte Anwendungsempfehlungen

Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktion helfen, den Behandlungsplan einzuhalten

Ideal für alle, die ihre Beautyroutine digital unterstützen und optimieren möchte

Beide Geräte setzen auf dieselbe Grundidee: langanhaltende Haarentfernung zu Hause mit dermatologisch getesteter IPL-Technologie. Die Wahl des Modells richtet sich nach den persönlichen Vorlieben.

Braun IPL als Weihnachtsgeschenk: Glatte Haut das ganze Jahr

Ob als Geschenk für sich selbst, ganz oben auf dem Wunschzettel oder als gemeinsame Anschaffung in der Familie oder Partnerschaft: Ein Braun IPL-Gerät ist eine Investition, die weit über die Feiertage hinaus wirkt.

Ein Geschenk, das das ganze Jahr über genutzt wird - nicht nur an einem einzigen Tag

Ideal für alle, die sich regelmäßig rasieren oder waxen und eine langfristige Alternative suchen

Passt zu unterschiedlichen Lebensstilen - vom vielreisenden Business-Typ über die sportlich Aktiven bis hin zu Personen, die sich einfach mehr "Me-Time" zu Hause wünschen

"Viele Menschen überlegen jedes Jahr aufs Neue, was sie sich oder anderen zu Weihnachten schenken sollen. Mit einem Braun IPL schenken sie nicht nur ein Beauty-Gadget, sondern mehr Freiheit im Alltag - weniger Zeit im Bad, mehr langanhaltende Ergebnisse", sagt Nina Knecht-Sicenica, Director Communications Grooming DACH. "Unsere IPL-Geräte bringen dermatologisch getestete Technologie in die eigenen vier Wände - für Frauen und Männer, das ganze Jahr über."

Verfügbarkeit und Preise

Braun IPL-Geräte sind im Elektrofachhandel, in ausgewählten Drogeriemärkten sowie online erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen - je nach Modell und Set - in unterschiedlichen Preissegmenten und ermöglichen so eine Auswahl entsprechend der persönlichen Vorlieben und des Budgets.

UVPs:

- Braun Skin i-expert: UVP ab 719,99EUR³

- Braun Silk·expert Pro 5: UVP ab 519,99EUR³

Weitere Informationen zu Braun IPL sowie Bildmaterial und detaillierte Produktinformationen finden Sie im digitalen Pressebereich unter: Pressematerial Braun IPL

1) Durchgeführt von Lönneker & Imdahl rheingold salon (11/2025)

2) Für Skin i·expert & Silk·expert Pro 5: Unter Einhaltung des empfohlenen Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren.

3) Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

