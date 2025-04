PROMEDICA PLUS Franchise GmbH

Promedica Gruppe: Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zuhause ermöglichen

Essen (ots)

- mehr Geld für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege in 2025

- Informationsbedarf von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sehr groß

Die Zahl älterer und hilfebedürftiger Menschen steigt in Deutschland kontinuierlich an. Leistungen der häuslichen Pflege und Betreuung werden dabei immer wichtiger. Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) nehmen mehr als 5,7 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen aus der Pflegekasse in Anspruch. Gut 86 Prozent von ihnen werden zu Hause betreut. Ein Teil davon entfällt auf Leistungen der Kurzzeit- oder der Verhinderungspflege, die beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt, einer Rehabilitation, oder in der Urlaubszeit der pflegenden Angehörigen in Anspruch genommen werden können. Vielfach werden diese pflegerischen Maßnahmen, mangels Alternativen, in einem stationären Pflegeheim durchgeführt. Aber es geht auch anders.

"Vielen Menschen ist nicht bekannt, dass Kurzzeit- und Verhinderungspflegeleistungen auch in den eigenen vier Wänden durchgeführt werden können. Dies durch die Beauftragung eines Pflege- oder Betreuungsdienstes. Und die Geldleistung ist ebenso wie im Heim geregelt", weiß Matthias Borger, Promedica Partner im Raum Wiesbaden und Rheingau-Taunus, zu berichten.

Aufwendungen der Verhinderungspflege in Höhe von bis zu 1.685 Euro je Kalenderjahr sind beihilfefähig. Ergänzend hierzu kann der Leistungsbeitrag der Kurzzeitpflege für hilfebedürftige Menschen der Pflegegrade 2 bis 5, von bis zu 1.854 Euro, verwendet werden. Ab dem 1. Juli 2025 wird ein gemeinsamer Jahresbeitrag beider Leistungsarten in Höhe von 3.539 Euro gezahlt.

"Ältere Menschen möchten sich nach einem Krankenhausaufenthalt zuhause erholen. Das trägt auch zu einer schnelleren Genesung bei. Die allermeisten Angehörigen unterstützen diesen Wunsch nach Kräften. Nahezu täglich koordiniere ich deshalb Überleitungen aus Krankenhäusern, spreche mit den Sozialdiensten, den Pflegestützpunkten und Kassen. Aber ganz besonders berate und begleite ich die Angehörigen aus fachlicher Expertise. Aus dieser Erfahrung heraus kann ich betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen nur empfehlen, Betreuungsleistungen in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch zu nehmen. Dies auch mit der Unterstützung eines ortsansässigen ambulanten Pflegedienstes, sofern es medizinisch notwendig ist. Dieser arbeitet dann zusammen mit unseren Alltagsbetreuerinnen, die jeweils im Haushalt der zu betreuenden Menschen leben, Hand in Hand. Die Finanzierung stellt in der Regel die kleinste Herausforderung dar und die Angehörigen sind vielfach dazu bereit, Aufgaben selbst zu übernehmen", so Matthias Borger, der seit gut 10 Jahren in der Betreuungsbranche tätig ist.

Über die Promedica24 Gruppe:

Als Europas größter Dienstleister der häuslichen Betreuung für hilfebedürftige Menschen, erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in Polen, Bulgarien, Slowakei und Rumänien über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen, die Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte bis hin zu einer intensiven persönlichen Begleitung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt die Promedica24 Gruppe seit 20 Jahren alle erforderlichen Aufgaben zur häuslichen Betreuung, um hilfebedürftigen Menschen den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten. Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2004 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung. Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Regionale Partner sorgen für den reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige Rechtssicherheit, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung sowie die Einhaltung sozialrechtlicher Standards. www.promedica24.de

Original-Content von: PROMEDICA PLUS Franchise GmbH, übermittelt durch news aktuell