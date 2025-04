Österreichs Wanderdörfer

Pannonisch Wandern im 1. Wanderdorf des Burgenlands

Villach, Bad Tatzmannsdorf (ots)

Mit Bad Tatzmannsdorf wurde das erste Wanderdorf im Burgenland eröffnet – und das bedeutet nicht weniger als eine neue Wander-Ära im Osten Österreichs.

Von der Steppe über sanfte Hügel zu weinseligen Landschaften – immer die Sonne und den Horizont im Blick. Hier verschmelzen Wandern, edelster Wein, Herzlichkeit und genussvolle Kulinarik. So fühlt sich pannonisches Wandern im Südburgenland an. Diese Region trinkt man, riecht man, fühlt man.

Am 12. April 2025 wurde Bad Tatzmannsdorf offiziell als erstes Wanderdorf im Burgenland in den Verein Österreichs Wanderdörfer aufgenommen. Mit dieser Auszeichnung beginnt eine neue Ära des Wanderns im Osten Österreichs, die das Südburgenland in seiner ganzen Vielfalt präsentiert.

„Ein Wanderdorf ist die kleinste Einheit für den perfekten Wanderurlaub – hier findest du alles, was du brauchst“, so Ulrich Andres, Geschäftsführer von Österreichs Wanderdörfer. Um Mitglied zu werden, müssen Dorf und Wege das Wandergütesiegel tragen, das die „Magie des Gehens“ in ihrer Vielfalt einfängt. Das Zusammenspiel von Dorf als Startplatz in die Natur, spezialisierten Gastgebern und dem Weg, der die Schönheit der Landschaft einfängt, garantiert ein ganzheitliches und sorgenfreies Wandererlebnis.

Mit dem ersten Wanderdorf im Burgenland stärken Österreichs Wanderdörfer den Osten Österreichs und zeigen die ganze Palette des Wanderns: von den majestätischen Alpen über sanfte Hügel bis zu idyllischen Weinbaugebieten und weiten Flachlandschaften.

