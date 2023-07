EU-Terminvorschau vom 9. Juli - 31. August

Europäische Kommission

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Aktuelle Informationen zur Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine finden Sie laufend aktualisiert auf dieser Website. Informationen für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es auf Ukrainisch und Englisch hier.

Bitte beachten Sie: dies ist die letzte EU-Terminvorschau vor dem Sommer. Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 1. September.

Sonntag, 9. Juli

Brüssel: Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen EU und Neuseeland

Vor der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Neuseeland in Brüssel und der Assoziierung Neuseelands zum EU-Forschungsprogramm "Horizont Europa" geben EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chris Hipkins, Premierminister von Neuseeland, um 13 Uhr eine gemeinsame Presseerklärung ab. Im Anschluss findet eine Pressekonferenz mit Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission, und dem neuseeländischen Handelsminister Damien O'Connor statt. Europe by Satellite überträgt live.

Stuttgart: "Die EU - das bist du!"- Europäische Kommission und Radio TEDDY beim Kinder- und Familientag des Mercedes-Benz Museums

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland nimmt gemeinsam mit dem EUROPE DIRECT Stuttgart und dem Kinder- und Familienradio Radio TEDDY beim Kinder- und Familientag des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart teil. Neben historischen Einblicken über die Geschichte des Autos im Zusammenhang von Technik und Alltag und das Entdecken von Fahrzeugen auf dem Gelände des Museums, können die Besucherinnen und Besucher sich auf einen EU-Infostand und Aktionen für Kinder und Jugendliche freuen. Unter dem Motto "Die EU - das bist du" können sie spielerisch etwas über Europa lernen. Beim EU-Glücksrad oder beim Europaquiz können Kinder und Eltern tolle Preise gewinnen. Außerdem können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und EU-Taschen bunt gestalten, Malhefte ausmalen oder sich temporäre Tattoos machen lassen. Das EUROPE DIRECT Stuttgart wird ebenfalls vor Ort sein, um zwischen 10 und 16 Uhr über die Angebote der EU in der Nähe zu informieren und Fragen zu beantworten. Ort: Mercedes-Benz Museum, Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart. Weitere Informationen hier.

Montag, 10. Juli

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 13. Juli)

Auf der vorläufigen Agenda stehen Aussprachen zur Richtlinie über Industrieemissionen, das Industrieemissionsprogramm, den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, nachhaltige Schiffskraftstoffe sowie die Energieeffizienz. Darüber hinaus thematisieren sie den Schutz von Journalistinnen und Journalisten sowie Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern vor missbräuchlichen Gerichtsverfahren, sowie die Europäische Bürgerinitiative "Für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei und ein Europa ohne Tierversuche". EbS+ überträgt live. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Treffen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten

Laut Agenda stellt die spanische EU-Ratspräsidentschaft ihre Prioritäten für die kommenden sechs Monate vor. Weitere Themen sind die Halbzeitprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027, ein Austausch zum jährlichen Dialog über Rechtsstaatlichkeit sowie das interinstitutionelle Ethikgremium der EU. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live. Weitere Informationen hier.

Valladolid: Informelle Tagung der Umweltministerinnen und -minister (bis 11. Juli)

Die Ministerinnen und Minister beraten u.a. über Bodenschutz und Biodiversität, Maßnahmen gegen Meeresverschmutzung und die Förderung erneuerbarer Energie. Exekutiv-Vizepräsident Timmermans, Energiekommissarin Simson und Umweltkommissar Sinkevicius vertreten die Kommission bei der Tagung. Am Montag diskutiert Kommissar Sinkevicius mit den Ministerinnen und Ministern über die Bewirtschaftung von Boden, Wasser, Wäldern und die Biodiversität, basierend auf den Vorschlägen der Kommission zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Um 18.15 Uhr findet eine Pressekonferenz mit Virginijus Sinkevicius statt, EbS überträgt live. Am Dienstag nimmt Exekutiv-Vizepräsident Timmermans an der Sitzung teil, Thema ist dann die COP28 in Dubai. Die Pressekonferenz unter anderem mit Frans Timmermans überträgt ab 16.45 Uhr EbS live. Weitere Informationen hier.

Dienstag, 11. Juli

Online: Pressebriefing zu Kommissionsvorschlag für einen effizienten und nachhaltigen Güterverkehr

Die EU-Kommission wird am 11. Juli Maßnahmen für einen effizienteren und nachhaltigeren Güterverkehr in der EU vorschlagen. Unter anderem geht es um die Nutzung der Schieneninfrastruktur, Anreize für emissionsarme Lastkraftwagen und Treibhausgasemissionen im Güterverkehr. Die EU-Kommission organisiert dazu für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein Hintergrundbriefing (unter 3) in deutscher Sprache am 11. Juli am Vormittag über Webex. Anmeldung bitte bis Dienstag (11. Juli), 8 Uhr, unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu. Die genaue Uhrzeit und den Webex-Link schicken wir Ihnen nach der Anmeldung zu. Kontakt in der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland: Nikola John, Tel. +49 152 0919 28 10

Online: Vorstellung des neuen Online-Game Fabulous Council zur Europawahl

Die Europawahl 2024 rückt näher. Erstmals dürfen am 9. Juni bundesweit auch 16-Jährige zur Wahlurne schreiten und ihre Stimme für Europa abgegeben. Das Onlinespiel "Fabulous Council", das die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland mit den 16 deutschen Bundesländern entwickelt hat, setzt hier an und vermittelt Jugendlichen spielerisch, worum es bei Abstimmungen geht und wie politische Einigungen zustande kommen. In einer Probespielrunde haben Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der politischen Jugendbildung sowie Lehrkräfte die Möglichkeit, das Online Game kennenzulernen. Das neue Onlinespiel richtet sich an 13-14-jährige Schülerinnen und Schüler, insbesondere aus Real-, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, die keinerlei Vorwissen mitbringen. Das Spiel wird um 15 Uhr online vorgestellt. Anmeldung sowie weitere Informationen hier.

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Laut vorläufiger Agenda beraten die Kommissarinnen und Kommissare über ein Paket zu umweltfreundlicherem Verkehr, eine Initiative zu virtuellen Welten sowie eine Überarbeitung der Richtlinie über Opferrechte. EbS überträgt die anschließende Pressekonferenz gegen 15 Uhr live.

Vilnius: Kommissionspräsidentin von der Leyen beim NATO-Gipfeltreffen (bis 12. Juli)

Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius besprechen die Staats- und Regierungschefs der NATO ein breites Spektrum von Themen, mit denen das Bündnis konfrontiert ist, damit die NATO auch weiterhin in der Lage ist, auf jede Herausforderung zu reagieren. Auf der Agenda steht die Unterstützung der Ukraine, aktuelle Sicherheitsherausforderungen und internationale Zusammenarbeit. Seitens der EU-Kommission nimmt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Programm hier und weitere Informationen hier.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 13. Juli)

Auf der vorläufigen Agenda stehen zunächst Aussprachen zum geplanten EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur sowie zum Europäischen Chip-Gesetz. Anschließend finden Abstimmungen statt u.a. zu befristeten Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in Ergänzung der Handelszugeständnisse für moldauische Waren, zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 2022, zur Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung und die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Am Nachmittag besprechen die Abgeordneten u.a. außenpolitische Fragen, außerdem den Jahresbericht der Bankenunion 2022 sowie den Schutz von Journalisten weltweit und die diesbezügliche Politik der Europäischen Union. EbS+ überträgt live. Weitere Informationen hier.

Valladolid: Informelle Tagung der Energieministerinnen und -minister (bis 12. Juli)

Die Ministerinnen und Minister beraten u.a. über strategische Autonomie im Energiesektor sowie Herausforderungen für einen Energiebinnenmarkt. EbS überträgt die Pressekonferenz am 11. Juli um 18.15 Uhr live. Die Abschlusspressekonferenz mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson findet am 12. Juli um 13.45 Uhr statt. EbS überträgt live. Weitere Informationen hier.

Mittwoch, 12. Juli

Berlin: Debattierwettbewerb und Podiumsdiskussion "Utopie statt Dystopie: Fake News und die Zukunft Europas"

Das Büro für Hochschulkooperation des Instituts français Deutschland und die Deutsch-Französische Hochschule organisiert in Kooperation mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland einen Debattenzyklus in der französischen Botschaft in Berlin und via Zoom. Ab 17 Uhr findet der öffentliche Debattierwettbewerb statt, mit Grußworten von Nikolaus von Peter, politischer Referent der Europäischen Kommission. Eine Podiumsdiskussion zum Thema "Fake news - eine Bedrohung für die Demokratie. Wie das Vertrauen in Informationen in der Europäischen Union wiederhergestellt werden kann", folgt um 18.45 Uhr. Anmeldung hier, Programm und weitere Informationen hier.

Berlin: EBD-Briefing zur spanischen EU-Ratspräsidentschaft

Am 1. Juli übernahm Spanien zum fünften Mal die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union, in einer Zeit großer Herausforderungen für die Mitgliedstaaten und die EU insgesamt. Bei der Veranstaltung stellt seine Exzellenz Botschafter Ricardo Martínez Vázquezdas Programm der Ratspräsidentschaft vor. Sibylle Katharina Sorg, Leiterin der Europaabteilung im Auswärtigen Amt, und Dr. Kirsten Scholl, Leiterin der Abteilung für Europaangelegenheiten im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, bewerten anschließend das Arbeitsprogramm aus Sicht der Bundesregierung. EBD-Präsidentin Dr. Linn Selle und Nora Hesse von der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, eröffnen die anschließende Diskussion. Ort: Botschaft von Spanien, Liechtensteinallee 1, 10787 Berlin. Uhrzeit: 14 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen auf den Seiten der EBD.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 13. Juli)

Der dritte Sitzungstag beginnt laut vorläufiger Agenda mit einer Aussprache zu den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 29./30. Juni. Anschließend folgen Abstimmungen u.a. zur Luftqualität und sauberer Luft in Europa, zur Ökodesign-Verordnung, zur Umsetzung des Grünen Deals, zu Empfehlungen für die Reform der Vorschriften des Europäischen Parlaments zu Transparenz, Integrität, Rechenschaftspflicht und Korruptionsbekämpfung sowie zur neuen Verordnung von Bauprodukten. EbS+ überträgt live. Weitere Informationen hier.

Donnerstag, 13. Juli

Brüssel: Gipfeltreffen EU-Japan

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel treffen als Vertreter der Union beim Gipfeltreffen EU-Japan in Brüssel mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zusammen. Im Anschluss findet eine gemeinsame Pressekonferenz statt. Weitere Informationen in Kürze hier.

La Hulpe, Belgien: Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt an der EU-UN Klausurtagung teil (bis 14. Juli)

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ist Gastgeberin der Klausurtagung der Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen. Weiterhin nimmt auch das Kollegium der Kommissarinnen und Kommissare teil.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Auf der vorläufigen Agenda des letzten Sitzungstages steht eine Aussprache zum Jahresbericht über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten. EbS+ überträgt live. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Treffen der Euro-Gruppe

Die Euro-Gruppe berät laut vorläufiger Tagesordnung über den finanzpolitischen Kurs der Eurozone sowie die internationale Rolle des Euros. EbS überträgt live. Weitere Informationen in Kürze hier.

Madrid: Informelle Ministertagung der Sozialministerinnen und -minister (bis 14. Juli)

Die Ministerinnen und Minister besprechen aktuelle soziale Angelegenheiten. EbS überträgt live am 13. Juli. Am 14. Juli findet um 12.45 Uhr eine abschließende Pressekonferenz mit dem Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte Nicolas Schmit statt, EbS überträgt live. Weitere Informationen in Kürze hier.

Luxemburg: EuGH-Urteil zur Informationspflichten gegenüber der zuständigen Behörde bei Massenentlassungen

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der G-GmbH wurde die Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit beschlossen wobei geplant war, mehr als 10 % der 195 dort beschäftigten Arbeitnehmer zu entlassen. Am gleichen Tag wurde das Verfahren zur Konsultation des Betriebsrats, der die Arbeitnehmer vertrat, eingeleitet. In diesem Rahmen wurden dem Betriebsrat schriftlich die nach dem deutschen Kündigungsschutzgesetz erforderlichen Informationen mitgeteilt. Entgegen der in diesem Gesetz vorgesehenen, aus der Umsetzung der Richtlinie 98/59 über Massenentlassungen resultierenden Pflicht wurde der zuständigen Behörde, der Agentur für Arbeit Osnabrück, jedoch keine Abschrift dieser Mitteilung zugeleitet. Der Betriebsrat erklärte auf die fragliche Mitteilung hin, dass er keine Möglichkeit sehe, die geplanten Entlassungen zu vermeiden. Daraufhin wurde der Entwurf der Massenentlassung der Agentur für Arbeit Osnabrück übersandt. Ein Mitarbeiter der G-GmbH, dem im Zuge dessen gekündigt wurde, erhob vor den deutschen Arbeitsgerichten Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst worden sei. Er macht u. a. geltend, die Übermittlung der dem Betriebsrat schriftlich mitgeteilten Informationen an die Agentur für Arbeit stelle eine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Kündigung dar. Das Bundesarbeitsgericht möchte vom Gerichtshof wissen, welchem Zweck die Richtlinienbestimmung dient, wonach der Arbeitgeber der zuständigen Behörde zumindest eine teilweise Abschrift der schriftlichen Mitteilung an die Arbeitnehmervertretung zu übermitteln hat. Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier. Weitere Informationen hier.

Freitag, 14. Juli

Brüssel: Treffen des Rates für Wirtschaft und Finanzen

Laut Agenda beraten die Ministerinnen und Minister über ein angepasstes Paket für die nächste Generation von Eigenmitteln, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine im Rahmen der Halbzeitprüfung des langfristigen EU-Haushalts sowie über eine Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung. Des Weiteren werden Möglichkeiten einer Zollreform und die Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität besprochen und über die Vorbereitung des Treffens der Finanzministerinnen und -minister und Zentralbankpräsidenten der G20 am 11./12. Oktober beraten. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz live. Weitere Informationen hier.

Samstag, 15. Juli

Eschweiler: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans trifft Betroffene und Helfende der Flutkatastrophe 2021 zum ersten EU-weiten Gedenktag für die Opfer des Klimawandels

Die Europäische Union hat den 15. Juli zum europaweiten Gedenktag für die globalen Opfer des Klimawandels ausgerufen. Zu diesem Anlass reist Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans in die Regionen, die im Juli 2021 von Extremwetter und der anschließenden Flutkatastrophe betroffen waren. Er reist unter anderem nach Chaudefontaine in Belgien, Valkenburg in den Niederlanden und Eschweiler in Deutschland. In Eschweiler trifft und spricht er mit Opfern, Helfenden und Politikerinnen und Politikern. Anmeldung bei Sandra.Fiene@ec.europa.eu.

Montag, 17. Juli

Deggendorf: Fragen an Europa - Wie sieht die europäische Klima- und Energiepolitik der Zukunft aus? Zukunftswerkstatt mit Jugendlichen aus Deggendorf

Bei dieser Kooperationsveranstaltung der Europäischen Akademie Bayern e.V. und der Vertretung der Europäischen Kommission in München mit Unterstützung der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und der Akademie für Politische Bildung Tutzing erarbeiten Schülerinnen und Schüler vom Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf im Rahmen eines Planspiels am Vormittag Anregungen dazu, wie wir Politik gestalten sollten, dass wir eine Klimakatastrophe verhindern. Sie diskutieren die Ergebnisse unter anderem mit MdEP Thomas Rudner und Renke Deckarm, kommissarischer Leiter der Münchener Regionalvertretung der Europäischen Kommission. Weitere Informationen bei renke.deckarm@ec.europa.eu.

Brüssel: Gipfeltreffen EU-CELAC (bis 18. Juli)

Zu Beginn der spanischen Ratspräsidentschaft findet das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU und der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) statt. Weitere Informationen in Kürze hier.

Vigo: Informelle Ministertagung für Landwirtschaft und Fischerei (bis 18. Juli)

Die Ministerinnen und Minister besprechen aktuelle Angelegenheiten der Landwirtschaft und Fischerei. Weitere Informationen in Kürze hier.

Mittwoch, 19. Juli

Passau: Diskussion im Rahmen des DAAD Sommerseminars - "EU Foreign Policy: Is there a future for the Eastern Partnership?"

Beim DAAD-Sommerseminar 2023 "Krieg & Frieden - Konflikte & ihre Instrumentalisierung in Osteuropa & im Kaukasus" setzen sich Alumni aus Osteuropa, dem Kaukasus und Zentralasien gemeinsam mit Passauer Studierenden mit den Konflikten/Kriegen in Osteuropa sowie im Kaukasus und den Möglichkeiten ihrer Lösung aus geschichts-, politik-, kommunikations-/medien- und geographiewissenschaftlicher Sicht näher auseinander. Bei dieser Diskussion am Mittwochabend ab 18.00 Uhr hält unter anderem Renke Deckarm, komm. Leiter der Münchener Regionalvertretung der EU-Kommission, ein Grußwort. Ort: Universität Passau, Innstraße 41. Mehr Informationen und Anmeldung hier.

Brüssel: Klausur der EU-Kommission

Die EU-Kommissarinnen und Kommissare gehen in der letzten Sitzung vor der Sommerpause in Klausur zur Vorbereitung der Rede der Lage der Union im September. Hier finden Sie die vorläufigen Agenden der Kommissionsitzungen.

Brüssel: Stabilisierungs- und Assoziierungsrat EU-Bosnien und Herzegowina

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat erörterte die Beziehungen im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses. Weitere Informationen in Kürze hier.

Donnerstag, 20. Juli

Brüssel: Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten

Laut vorläufiger Agenda besprechen die Ministerinnen und Minister Russlands Aggressionen gegen die Ukraine und die außenpolitische Dimension der wirtschaftlichen Sicherheit. Des Weiteren tauschen sie sich zur Türkei aus. Weitere Informationen in Kürze hier.

Logroño: Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Justiz und Inneres (bis 21. Juli)

Die Ministerinnen und Minister besprechen aktuelle Angelegenheiten der Justiz und für Inneres. Weitere Informationen in Kürze hier.

Montag, 24. Juli

Bilbao: Informelles Treffen der Ministerinnen und Minister für Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt und der Industrie (bis 25. Juli)

Die Ministerinnen und Minister besprechen aktuelle Angelegenheiten der Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf den Binnenmarkt und die Industrie. Weitere Informationen in Kürze hier.

Dienstag, 25. Juli

Brüssel: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei

Die Ministerinnen und Minister beraten sich zu aktuellen Angelegenheiten der Landwirtschaft und Fischerei. Weitere Informationen in Kürze hier.

Mittwoch, 26. Juli

Online: Fortbildung zum Planspiel Fakt oder Fake? über Desinformation

Freie und unabhängige Medien sind das Herzstück einer demokratischen Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche reflektiert mit Fake News, Filterblasen und Hass im Netz umgehen können. Aus diesem Grund hat die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland das Planspiel "Fakt oder Fake?" für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe entworfen. Um das Spiel kennenzulernen, bietet die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland Multiplikatoren in der politischen Jugendbildung sowie Lehrkräften aller Schulformen drei Kurz-Fortbildungen an. "Fakt oder Fake?" will junge Menschen für Desinformation sensibilisieren und ihnen Lösungsansätze vermitteln und, als Nebeneffekt, den demokratischen Gesetzgebungsprozess der EU. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rollen von EU-Politikerinnen oder Nachrichtenredakteuren und trainieren so den bewussten Umgang mit Nachrichten - vor allem in den sozialen Online-Plattformen. Zeit: 15.00 - 17.30 Uhr. Anmeldung hier, den Link zur Teilnahme erhalten Sie im Anschluss. Weitere Informationen zum Spiel hier.

Donnerstag, 27. Juli

Santander: Informelles Treffen der Ministerinnen und Minister für Wettbewerbsfähigkeit in der Forschung (bis 28. Juli)

Die Ministerinnen und Minister besprechen aktuelle Angelegenheiten der Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf die Forschung. Weitere Informationen in Kürze hier.

Santander: Informelles Treffen der Ministerinnen und Minister für Gesundheit (bis 28. Juli)

Die Ministerinnen und Minister besprechen aktuelle Angelegenheiten im Bereich der Gesundheit. Weitere Informationen in Kürze hier.

Samstag, 19. August und Sonntag, 20. August

Berlin: Vertretung der Europäischen Kommission beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung

Anlässlich des Tages der offenen Tür der Bundesregierung am Samstag, den 19. und am Sonntag, den 20. August 2023, laden die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland alle Interessierten ein, im Europäischen Haus die Ausstellung ERLEBNIS EUROPA zu entdecken. Sie zeigt interaktiv, wie europäische Politik gestaltet wird. Am Samstag und Sonntag stehen EU-Expertinnen und -Experten für alle Besuchenden bereit, um über die Zukunft Europas, die europäische Umwelt- und Klimapolitik sowie die Europawahl 2024 zu diskutieren. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher am EU-Glücksrad drehen und Preise gewinnen. Beide Institutionen werden an diesem Wochenende auch mit einem gemeinsamen Europa-Infostand im Auswärtigen Amt vertreten sein. Auch hier wird es Gelegenheit zur Diskussion geben. Weitere Informationen hier.

Dienstag, 29. August

Toledo: Informelles Treffen der Verteidigungsministerinnen und -minister (bis 30. August)

Die Ministerinnen und Minister beraten über Initiativen und Themenbereiche rund um Verteidigung. Weitere Informationen in Kürze hier.

Mittwoch, 30. August

Online: Fortbildung zum Planspiel Fakt oder Fake? über Desinformation

Freie und unabhängige Medien sind das Herzstück einer demokratischen Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche reflektiert mit Fake News, Filterblasen und Hass im Netz umgehen können. Aus diesem Grund hat die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland das Planspiel "Fakt oder Fake?" für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe entworfen. Um das Spiel kennenzulernen, bietet die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland Multiplikatoren in der politischen Jugendbildung sowie Lehrkräften aller Schulformen drei Kurz-Fortbildungen an. "Fakt oder Fake?" will junge Menschen für Desinformation sensibilisieren und ihnen Lösungsansätze vermitteln und, als Nebeneffekt, den demokratischen Gesetzgebungsprozess der EU. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rollen von EU-Politikerinnen oder Nachrichtenredakteuren und trainieren so den bewussten Umgang mit Nachrichten - vor allem in den sozialen Online-Plattformen. Zeit: 15.00 - 17.30 Uhr. Anmeldung hier, den Link zur Teilnahme erhalten Sie im Anschluss. Weitere Informationen zum Spiel hier.

Donnerstag, 31. August

Toledo: Informelle Tagung der Außenministerinnen und -minister

Die Ministerinnen und Minister beraten über Initiativen und Themenbereiche rund um Außenpolitik. Weitere Informationen in Kürze hier.

