PAUL HARTMANN AG

ECHA-advies over ethanol in februari: aanbeveling bepaalt effectieve infectiepreventie in Europa

Brussel/Nijmegen (ots)

De bevoegde commissie van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zal zich op 23 februari 2026 opnieuw buigen over de mogelijke herclassificatie van ethanol als zogenaamde CMR-stof (kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch). De komende vergadering zou wel eens het belangrijkste beslissingsmoment in het lopende beoordelingsproces kunnen worden. Na talrijke bezwaren tegen deze indeling had de ECHA in november 2025 aangekondigd in mei 2026 een aanbeveling te willen doen. Nu lijken de talrijke bezwaren tegen de indeling als kankerverwekkend en giftig voor de voortplanting te leiden tot een versnelling van de procedure.

Eind 2025 besloot de ECHA haar advies over de indeling van ethanol uit te stellen tot 2026. Eerder werd er intensief gediscussieerd over het gebruik van gegevens over drinkalcohol. De achtergrond hiervan was dat het drinken van alcohol werd gelijkgesteld met het gebruik ervan voor huid- en oppervlaktedesinfectie. Na het uitstel blijft de regelgevende status voorlopig ongewijzigd: desinfectiemiddelen die ethanol bevatten, kunnen nog steeds onbeperkt worden gebruikt voor de toegestane toepassingen.

Duidelijk standpunt over ethanol van deskundigenorganisaties in heel Europa

Volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis wordt ethanol bij correct gebruik voor huid- of oppervlaktedesinfectie als veilig beschouwd. Er zijn geen betrouwbare aanwijzingen voor reproductietoxische of carcinogene effecten bij uitwendig gebruik. Talrijke organisaties op nationaal en Europees niveau hebben hierover een duidelijk standpunt ingenomen: desinfectiemiddelen op basis van ethanol worden al decennialang veilig gebruikt en vormen een belangrijke pijler van infectiepreventie in ziekenhuizen, zorginstellingen, artsenpraktijken en laboratoria in heel Europa. De Europese overkoepelende organisatie voor medische technologie MedTech Europe heeft er herhaaldelijk op gewezen dat een algemene herbeoordeling van ethanol negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de continuïteit van de zorg. Hetzelfde geldt voor de International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.) en het internationale competentiecentrum voor volksgezondheid "Clean Hospitals". Op nationaal niveau zijn dat de ziekenhuisverenigingen in Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), en België, Zorgnet-Icuro. Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties in heel Europa.

Gezondheid beschermen – met ethanol voor desinfectie

"De komende raadpleging bij de ECHA is een belangrijke stap in het verdere beoordelingsproces. Het comité heeft de kans om op een genuanceerde manier rekening te houden met de beschikbare wetenschappelijke kennis. Ethanol is al decennialang een centraal onderdeel van effectieve hygiëne- en infectiebeschermingsmaatregelen. Daarom is een juiste, op feiten gebaseerde classificatie, die rekening houdt met het praktische nut en de werkelijke toepassing, zo belangrijk. “We hebben ethanol nodig voor infectie- en gezondheidsbescherming", legt Arne Roettger, hoofd van de divisie Desinfectie van de HARTMANN GROEP, uit.

HARTMANN zal het verdere proces actief begeleiden samen met partners uit de gezondheidszorg, de wetenschap en beroepsverenigingen en zich onverminderd inzetten voor een wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van ethanol. Zodra de ECHA na overleg nieuwe bevindingen of een aanbeveling publiceert, zal HARTMANN klanten, partners en deskundigen informeren over relevante ontwikkelingen en samen de volgende stappen evalueren.

Original-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell