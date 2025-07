McDonald's Kinderhilfe Stiftung

ZIMMER MIT AUSSICHT: Neuer Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung

München (ots)

Im neuen Videopodcast ZIMMER MIT AUSSICHT spricht Moderator und Schauspieler Alexander Mazza mit seinen Gästen über Geschichten, die Kraft geben, kleine Patienten und ihren Familien, die erfahren wie Nähe und Zusammenhalt die größten Krisen überwinden lässt.

Die ersten Episoden des Podcasts ZIMMER MIT AUSSICHT sind nun auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen online. Die HörerInnen und ZuschauerInnen erwartet künftig immer zum Monatsende eine neue Episode. ZIMMER MIT AUSSICHT erzählt von Hoffnung, Rückschlägen, kleinen Wundern - und von der Kraft, gemeinsam durch schwere Zeiten zu gehen. Es werden Familien zu Gast sein, die mit ihrer Geschichte anderen Familien, die gerade akut betroffen sind Mut machen, ÄrztInnen und andere ExpertInnen, haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen und auch die prominenten Schirmherren der McDonald' Kinderhilfe Stiftung.

>Mit unserem Podcast erweitern wir unser Angebot für Familien schwer kranker Kinder und bieten ihnen mit Mutmachgeschichten und Expertenthemen eine zusätzliche Unterstützung und Orientierung in einer Zeit, die durch schwere Krankheit und Sorge geprägt ist<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe. >Darüber hinaus bietet der Podcast auch allen anderen HörerInnen und ZuschauerInnen Einblicke und in die Arbeit der Stiftung und stellt all die Menschen und deren Antrieb in den Mittelpunkt, die die Familien begleiten.<

Der Host ist Alexander Mazza. In der ersten Episode erzählt Diana Dietrich, die im Ronald McDonald Haus München-Großhadern ein Zuhause auf Zeit gefunden hat, die bewegende Geschichte von ihrem herztransplantierten Sohn Daniel (@HerzbubeDaniel). In der zweiten Episode ist die Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses Hamburg-Eppendorf Nova Meierhenrich zu Gast. >Als ich das erste Mal selbst zu Besuch im Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum war, war ich tief beeindruckt. Und ehrlich gesagt, die Gespräche mit den Familien haben mich nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Schirmherr geworden<, sagt Alexander Mazza. >Um euch mit diesen Geschichten Mut zu machen, gibt es ab sofort diesen Podcast.<

Der Titel ZIMMER MIT AUSSUCHT ist bewusst gewählt, denn in den Ronald McDonald Häusern ist jedes Zimmer weit mehr als nur ein Rückzugsort: Es ist ein Ort der Hoffnung, des Durchatmens - und oft buchstäblich ein Zimmer mit Ausblick. Direkt neben großen Kinderkliniken gelegen, bieten die Häuser Familien schwer kranker Kinder nicht nur Nähe zu ihren Kindern, sondern auch neue Perspektiven in einer oft krisenhaften Lebensphase.

https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/zimmer-mit-aussicht-der-podcast/

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

