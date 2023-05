McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Ein Haus, das verbindet: Eröffnung Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Vogtareuth (ots)

Im März 2022 wurde der Grundstein gelegt - heute fand die Eröffnung statt: Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung hat im Beisein von Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Dieter Schön, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Schön Klinik Gruppe, McDonald's Franchise-Nehmer Michael Heinritzi, Moderator Alexander Mazza und vielen weiteren Ehrengästen das Ronald McDonald Haus Vogtareuth eröffnet.

Es ist das 23. Elternhaus der McDonald's Kinderhilfe, das den Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit ist, während diese in der nahe gelegenen Klinik in Behandlung sind. >Ich freue mich, dass wir mit der Schön Klinik Vogtareuth einen starken Partner gefunden haben und wir nun auch an diesem Klinikstandort den Familien das Angebot einer kliniknahen Unterkunft machen können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Unser haupt- und ehrenamtliches Team wird aus diesem Haus ein echtes Zuhause machen und die Familien in der schwierigen Krankheitssituation unterstützen.<

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek betonte: >Die Eröffnung des neuen Elternhauses hier in Vogtareuth ist ein wichtiger Schritt, um die medizinische Versorgung von Kindern weiter zu verbessern. Denn klar ist: Es ist enorm wichtig, dass Eltern bei ihren kranken Kindern sein können. Sie bieten die so notwendige seelische Unterstützung und den familiären Rückhalt für die kleinen Patientinnen und Patienten. Die neuen Appartements sind hilfreiche Rückzugsorte.<

Die Schön Klinik Vogtareuth gehört mit ihrem medizinischen Angebot zu den bedeutendsten Krankenhäusern bei der Versorgung neurologisch und orthopädisch schwer erkrankter Kinder in Bayern und darüber hinaus. Sven Schönfeld, Klinikgeschäftsführer der Schön Klinik Vogtareuth: >Was hier auf dem Gelände der Schön Klinik Vogtareuth in so kurzer Zeit geschaffen wurde, ist beeindruckend. Es freut mich außerordentlich, dass es Familien mit teils schwer kranken Kindern nun möglich ist, während einer längeren Krankenhausbehandlung in der Nähe ihrer Kinder zu wohnen, sofern sie nicht aus der Gegend stammen. Dass das erste dieser besonderen Elternhäuser im Südosten Bayerns an einer Schön Klinik errichtet wurde, unterstreicht die enorm hohe Fachkompetenz unseres Klinikstandortes.<

Das Elternhaus in Vogtareuth bietet künftig jedes Jahr 450 Familien ein Zuhause auf Zeit, während ihr Kind in der Schön Klinik Vogtareuth in Behandlung ist. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung ist Bauherr und Betreiber und finanziert sowohl den Bau als auch künftig den laufenden Betrieb des neuen Elternhauses überwiegend aus Spenden. Möglichkeiten für Spenden- und andere Unterstützungsmöglichkeiten sowie weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus Vogtareuth unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/vogtareuth

Über das Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Seit Mai 2023 ist das Ronald McDonald Haus Vogtareuth ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder in der Schön Klinik Vogtareuth behandelt werden. Für die Eltern und Geschwister der kleinen Patienten stehen 20 Apartments für bis zu vier Personen zur Verfügung. Jedes Jahr werden wir rund 450 Familien helfen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 23 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft.

