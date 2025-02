Kia Deutschland GmbH

Kia EV4 vereint Innovation und Exploration: Design vor der Weltpremiere enthüllt

Seoul/Frankfurt

Kia präsentiert die Außenoptik der Limousinen- und der Schrägheck-Variante des neuen Stromers im Vorfeld des Kia EV Day 2025

EV4 verkörpert Kia-Designphilosophie "Opposites United" und verbindet scharf gezogene Linien mit markanten technischen Details

Aerodynamisches Design mit niedriger Haube, Fließheckprofil und charakteristischem Dachspoiler

Progressiver Ausdruck von E-Mobilität für Kunden, die offen sind für neue Technologien und Entdeckungen

Weltpremiere des EV4 Ende dieses Monats

Die hier gemachten Angaben zur Ausstattung des Kia EV4 sind vorläufig und beziehen sich auf den internationalen Markt. Die endgültigen Spezifikationen für den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf press.kia.com/de. Energieverbrauchsangaben: Der Kia EV4 steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Energieverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.

Im Vorfeld des Kia EV Day, der Ende des Monats in Tarragona, Spanien, stattfinden wird, hat die Kia Corporation jetzt das Design der beiden Karosserievarianten des Kia EV4, der Limousine und des Schrägheckmodells, enthüllt. Der neue Stromer, der die Attraktivität der Kia-EV-Palette weiter steigern und ein breites Zielpublikum ansprechen soll, zeigt eine moderne Optik und bietet fortschrittliche Technologien, die bei Lifestyle-orientierten und an Neuerungen interessierten Käufern Anklang finden. "Der Kia EV4 ist ein klarer Ausdruck unseres Engagements, Mobilität neu zu denken und die Grenzen dessen, was Design erreichen kann, zu erweitern. Durch das Angebot sowohl einer Limousinen- als auch einer Schrägheckvariante bringen wir unseren Kunden das einzigartige Erlebnis von Modernität und Zweckmäßigkeit, das die Kia-EV-Familie auszeichnet, in einer Weise nahe, die ihren unterschiedlichen Lebensstilen und Bedürfnissen entspricht", sagt Kia-Chefdesigner Karim Habib. "Das Fließheckmodell bietet mit der schnittigen, niedrigen Nase und der lang gestreckten Silhouette eine neue Sichtweise auf die Limousine. Der EV4 mit Schrägheck ist ein wendiger, vielseitiger Allrounder. Unverwechselbar und klar, ist er konzipiert, um in jeder Situation zu glänzen."

Innovatives Design auf Basis harmonierender Kontraste

Der EV4 basiert auf der Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) und verkörpert auf eine im Kompaktsegment neuartige Weise eine durch Kontraste erzielte Harmonie. Dieses Ethos wird durch die dynamischen Profile unterstrichen, die scharf gezogene, charakteristische Linien mit markanten technischen Details verbinden. Mit seiner innovativen Silhouette demonstriert der EV4 die Kia-Vision für die nächste Generation von Elektrolimousinen und präsentiert eine neue Typologie in einem gleichförmigen EV-Markt. Jedes Element des Designs zeugt von einem zukunftsorientierten Charakter und steht für ein Gefühl von Freiheit und Exploration, das Fahrer anspricht, die Innovation und Vielseitigkeit suchen. Der spezifische Ansatz des Kia-Designs gewährleistet, dass beide Varianten des Kia EV4 optisch sowohl in der Stadt als auch auf Landstraßen zu Hause sind.

Neue Interpretation der Limousine

Die markante Front zeigt bei beiden EV4-Varianten das innovative "Tigergesicht" der Kia-Elektromodelle. Es wird ergänzt durch vertikal ausgerichtete Scheinwerfer und die für die Marke typische "Star Map"-Lichtsignatur, die an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Diese dynamische Kombination betont den breiten, sportlichen Stand des Fahrzeugs und unterstreicht zugleich dessen kultivierten, topaktuellen Charakter. Mit seiner glatten, stromlinienförmigen Silhouette und der niedrigen Haube interpretiert das Fließheckmodell die Limousinen-Typologie neu. Der charakteristische Dachspoiler bekräftigt die Premium-Ästhetik des EV4, während 19-Zoll-Felgen mit aufwändigen technischen Streifenmustern das "Opposites United"-Ethos unterstreichen. Zusammen sorgen diese Merkmale für einen progressiven Auftritt. Am Heck setzt die Limousinen-Version des EV4 diesen Ansatz mit einem auffälligen zweiteiligen Heckspoiler fort, der in Kombination mit vertikalen Lichteinheiten den breiten Stand und den Pioniergeist des Fahrzeugs betont. Der klar gestaltete Stoßfänger, der an der Schnittstelle zur Heckklappe durch ein technisches Muster akzentuiert wird, unterstreicht die Detailgenauigkeit und Fortschrittlichkeit des Kia-Design

Schrägheckmodell mit eigenständigem Charakter und robuster Ausstrahlung

Das Schrägheckmodell des Kia EV4 hat ein modernes, Zuverlässigkeit ausstrahlendes Design, das durch vertikale C-Säulen in kontrastierendem Schwarz und eine klare Linienführung geprägt ist. Die robusten Kotflügel und die markanten 19-Zoll-Felgen verleihen der Optik zusätzliche Kraft und Dynamik, während die geometrischen Muster in den unteren Karosseriebereichen die innovative Art des Fahrzeugs unterstreichen. Das Heckprofil spiegelt die kraftvollen Proportionen der Limousine wider und verleiht dem Schrägheckmodell zugleich einen ganz eigenen Charakter. Scharf gezeichnete Linien, weit außen platzierte Rückleuchten und die abfallende Heckscheibe sorgen für ein klares, robustes Erscheinungsbild.

GT-line-Versionen mit betont sportlichem Auftritt

In der Ausführung GT-line verfügen beide Karosserievarianten über zusätzliche exklusive Designelemente, die sie noch dynamischer machen. Die flügelförmigen Stoßfänger vorne und hinten lassen den Kia EV4 kraftvoller und geschmeidiger wirken, während die 19-Zoll-Räder mit Dreiecksmotiv dessen futuristischen, sportlichen Charakter unterstreichen.

Ausblick: Kia EV Day 2025

Der EV4 gibt sein Debüt am 24. Februar auf dem Kia EV Day 2025 in Tarragona, wo die Marke zugleich eine erweiterte Elektrifizierungsstrategie vorstellen wird. Die detaillierten Design- und Produktmerkmale des neuen Modells werden am 27. Februar offiziell bekannt gegeben. Ein Video vom Kia EV Day wird im März auf dem YouTube-Kanal von Kia Worldwide veröffentlicht.

