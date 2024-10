PHOENIX

Nils Schmid (SPD): Dauerhaften Frieden für Israel wird es nur auf dem Weg der Diplomatie geben

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, hat zum Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel bekräftigt, dass Deutschland das Selbstverteidigungsrecht Israels unterstütze, gleichzeitig brauche es aber auch ein Bemühen um eine politische Lösung. Bei phoenix sagte Schmid: "Neben der Politik der militärischen Stärke muss auch das Ringen um eine politische Lösung, um diplomatische Lösungen endlich eintreten. Seit einem Jahr warten wir auf eine politische Reaktion der Netanjahu-Regierung, stattdessen weitet sie die Militäraktion ständig aus, das ist das gute Recht Israels, aber dauerhaften Frieden und Sicherheit für Israel wird es nur auf dem Wege der Diplomatie geben." Darum, so Schmid weiter, seien die Bemühungen um einen Waffenstillstand, eine 21-tägige Waffenruhe im Libanon und einen Waffenstillstand in Gaza zur Freilassung der Geiseln "unverändert aktuell und richtig". "Die internationale Gemeinschaft hat zu Recht diese Punkte bis heute nach vorne geschoben, denn, wie gesagt, militärische Stärke allein reicht nicht aus", so Nils Schmid.

