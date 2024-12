Evertz Pharma GmbH

Evertz Pharma GmbH: Wer steckt dahinter?

Wie gelingt es, anspruchsvolle Haut sanft und effektiv zu pflegen? Die Zwillingsbrüder Tobias und Dominik Evertz von der Evertz Pharma GmbH haben nachhaltige Pflegeprodukte entwickelt, die auf natürliche Wirkstoffe setzen und gezielt Haut- und Haarprobleme wie Falten, Augenringe oder Haarausfall bekämpfen. Was ihre Produkte von herkömmlicher Kosmetik unterscheidet und warum sie hochverträglich und wirkungsvoll sind, erfahren Sie hier.

Mit zunehmendem Alter verändert sich die Haut – sie wird empfindlicher, anspruchsvoller und benötigt eine besonders sanfte, aber effektive Pflege. Viele Frauen über 50 haben bereits eine Vielzahl von Produkten ausprobiert, doch immer wieder berichten sie von unerwünschten Nebenwirkungen: trockene Haut, Irritationen oder das Gefühl, ihrer Haut mehr zu schaden als zu helfen. Der Grund liegt oft in den chemischen Inhaltsstoffen, die in herkömmlichen Pflegeprodukten enthalten sind. Diese können die natürliche Hautbarriere langfristig schädigen und stehen im Verdacht, sogar krebserregend zu sein. Gesundheitsbewusste Frauen suchen deshalb nach Alternativen – nach Produkten, die auf natürlichen Wirkstoffen basieren, ohne Kompromisse bei der Wirksamkeit einzugehen. „Unsere Haut ist unser größtes Organ – wenn wir sie mit schädlichen Stoffen belasten, zahlen wir den Preis nicht nur mit Falten, sondern mit unserer Gesundheit“, warnt Dominik Evertz, Geschäftsführer der Evertz Pharma GmbH. „Die Folgen sind oft erst Jahre später sichtbar – doch dann ist der Schaden bereits angerichtet.“

„Aus diesem Grund haben wir Produkte entwickelt, die Haut und Haar das zurückgeben, was die Zeit genommen hat – dabei schöpfen wir aus der Kraft der Natur“, erläutert Mitgründer Tobias Evertz. Mit der Evertz Pharma GmbH, die im Jahr 2017 gegründet wurde, haben sie sich von einem kleinen Start-up mittlerweile zu einem führenden Anbieter natürlicher Haut- und Haarpflege entwickelt. Das Unternehmen setzt konsequent auf pflanzliche Wirkstoffe, die durch modernste biotechnologische Verfahren veredelt werden. Beispiele wie die Moossalbe, bekannt für ihre glättende Wirkung bei Falten, oder die Jasminsalbe, speziell entwickelt zur Reduktion von Augenringen, verdeutlichen die gelungene Symbiose aus Wissenschaft und Natur. Das Ziel des Unternehmens ist klar definiert: nachhaltige Lösungen für Haut- und Haarprobleme zu entwickeln – ganz ohne aggressive Chemikalien. „Wir verstehen uns als Brücke zwischen Natur und Wissenschaft“, betont Dominik Evertz. „Unsere Produkte behandeln nicht nur Symptome, sondern setzen an den Ursachen an, um langfristige Ergebnisse zu erzielen – und das in einer Qualität, die unsere Kunden spüren.“

Das Phyto-Lyse®-Verfahren: Wie Evertz Pharma die Kraft der Pflanzen für die Hautpflege nutzt

Das Herzstück der Evertz Pharma GmbH ist das innovative Phyto-Lyse®-Verfahren, ein eigens entwickeltes Herstellungsverfahren, das von den Gründern speziell konzipiert wurde, um die wertvollsten bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe in höchster Reinheit und Wirksamkeit zu extrahieren. „Unser Ziel ist es, der Haut genau das zurückzugeben, was sie wirklich benötigt – und das in ihrer reinsten und effektivsten Form“, erklärt Dominik Evertz.

Aus diesem Grund stehen natürliche Inhaltsstoffe im Zentrum der Produktphilosophie des Unternehmens: Diese stammen überwiegend aus kontrolliertem biologischen Anbau, bei dem weder chemische Pestizide noch mineralische Düngemittel verwendet werden. Durch das Phyto-Lyse®-Verfahren werden die pflanzlichen Wirkstoffe nicht nur schonend extrahiert, sondern auch so veredelt, dass sie tief in die Haut eindringen und ihr volles Potenzial entfalten können.

Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Kundenbedürfnis: Die vielseitige Produktpalette der Evertz Pharma GmbH

Das Unternehmen überzeugt mit einer breiten Produktpalette. Schließlich ist es das Ziel der Evertz Pharma GmbH, jedes Kundenbedürfnis mit maßgeschneiderten Lösungen zu erfüllen. Besonders gefragt ist die Biovolen-Reihe, eine Kollektion hochwertiger Pflegecremes, die speziell auf verschiedene Hautbedürfnisse abgestimmt ist. Ein Highlight dieser Linie ist die Moossalbe, die auf hochkonzentriertem Moosextrakt basiert. Moos zeichnet sich insbesondere durch seine schützenden Eigenschaften für Zellkerne aus, wodurch es die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen stärkt. Ein weiteres innovatives Produkt ist die Jasminsalbe, die die beruhigenden und regenerativen Kräfte der Jasminblüte nutzt, um Augenringe zu mildern und Schwellungen effektiv zu reduzieren.

Für die Haarpflege haben die Experten außerdem die Rezilin Basilikum-Extrakt-Haarkur entwickelt – eine natürliche Lösung bei Haarausfall. Ergänzend dazu wirkt der Citurin Mandarinen-Extrakt, der gezielt graues Haar revitalisiert und ihm zu mehr Kraft und natürlichem Glanz verhilft. Und auch im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel setzt das Unternehmen auf durchdachte Innovationen. So bieten die Experten mit dem Vitalrin Sonnenkomplex beispielsweise eine Alternative zu klassischen Diäten: Die Kapseln fördern ein nachhaltiges Sättigungsgefühl, unterstützen den Fettstoffwechsel und aktivieren den „Sommermodus“ des Körpers – und das sogar in der Winterzeit.

Die Zukunft der Kosmetik: Die Evertz Pharma GmbH beweist, dass Nachhaltigkeit und Qualität Hand in Hand gehen

Da die Natur die Grundlage für die Produkte der Evertz Pharma GmbH bildet, ist es den beiden Geschäftsführern besonders wichtig, etwas an sie zurückzugeben: Das Thema Nachhaltigkeit steht daher im Mittelpunkt ihres Handelns. Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei und werden vollständig in Deutschland hergestellt. Das Unternehmen folgt stets strengen Qualitätsstandards und setzt sich aktiv für den Naturschutz ein. Durch die Unterstützung von Projekten des Naturschutzbundes trägt die Evertz Pharma GmbH beispielsweise zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten bei. Einen besonderen Part nimmt dabei auch das ressourcenschonende Verpackungsdesign ein: Mit ultradünnen Materialien wird der Materialverbrauch deutlich reduziert, ohne die Sicherheit der Produkte zu beeinträchtigen. „Wir möchten zeigen, dass hochwertige Kosmetik und Nachhaltigkeit bestens zusammenpassen“, erklärt Tobias Evertz. Darüber hinaus wurden viele Unternehmensprozesse digitalisiert, um den Papierverbrauch auf ein Minimum zu senken. Vom Produktionsprozess bis zum Kundenservice nutzt die Evertz Pharma GmbH digitale Lösungen, um Ressourcen zu schonen. „Wir schöpfen aus der Kraft der Natur und leisten so mit unserer Arbeit und mit jedem Produkt einen Beitrag zur Zukunft – für die Haut und das Haar unserer Kunden und für unseren Planeten“, so Dominik Evertz abschließend.

