Überarbeiteter Kia EV6 ab sofort bestellbar: Geschärftes Design, größere Reichweite, neue Technologien

Dynamischer Auftritt mit charakteristisch verändertem Front- und Heckdesign sowie neuem "Star Map"-Beleuchtungskonzept

Bis zu 582 Kilometer Reichweite durch vierte Batteriegeneration

Höhere Ladeleistung: In 15 Minuten Strom für bis zu 343 Kilometer tanken - bequem per Plug&Charge

Veredeltes, leiseres Interieur, neues Infotainmentsystem, Fingerabdruck-Erkennung und digitaler Autoschlüssel

Lenkrad mit Hands-on-Erkennung und erweiterte Assistenzausstattung

Höhere Anhängelast (bis 1,8 Tonnen), optimiertes Fahrwerk

Heck- oder Allradantrieb, 125 bis 239 kW (170 bis 325 PS)

Preise trotz größerer Akkus und umfassender Serienausstattung um mindestens 2.000 Euro reduziert: Einstiegsversion ab 44.990 Euro**

Kia hat den EV6 umfassend überarbeitet und jetzt die Details und Preise der neuen Modellversion bekanntgegeben. Der Elektro-Crossover präsentiert sich im Modelljahr 2025 mit einer charakteristisch veränderten Front- und Heckoptik sowie neuen Felgendesigns und Außenfarben. Im veredelten und leiseren Interieur finden sich serienmäßig das neue Kia-Infotainmentsystem "Connected Car Navigation Cockpit" und ein neu gestaltetes Lenkrad mit kapazitiver Hands-on-Erkennung, die den Komfort beim assistierten Fahren deutlich erhöht. Zu den weiteren Neuerungen gehören eine Fingerabdruck-Erkennung und ein digitaler Autoschlüssel (jeweils ausstattungsabhängig), funktional erweiterte Assistenzsysteme, ein optimiertes Fahrwerk und eine höhere Anhängelast von bis zu 1,8 Tonnen (gebremst, antriebsabhängig). Die bedeutsamste Veränderung zum Modelljahr 2025 aber betrifft die Akkus, die nun auf der vierten Generation der Kia-Batterietechnologie basieren und deutlich an Kapazität zugelegt haben. Die Version mit Langstreckenakku (84 kWh) und Heckantrieb hat eine Reichweite von bis zu 582 Kilometern (bisher 528 km) und kann aufgrund der ebenfalls gestiegenen Ladeleistung von 258 kW unter optimalen Bedingungen in nur 15 Minuten Strom für bis zu 343 Kilometer laden (Werte bei 19-Zoll-Rädern). Sowohl die 84-kWh-Batterie als auch der Standardakku (63 kWh) lassen sich dank 800-Volt-Technologie in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Dabei macht die neue Plug&Charge-Funktion das Stromtanken an öffentlichen Stationen besonders bequem.

Der überarbeitete EV6 wird unverändert in drei Antriebsvarianten angeboten: Das Grundmodell mit Standardakku und 125 kW (170 PS) Leistung ist serienmäßig heckgetrieben, die Langstreckenversion ist mit Heckantrieb (168 kW/229 PS) oder Allradantrieb (239 kW/325 PS) erhältlich. Bei der Ausstattung stehen die aufeinander aufbauenden Ausführungen Air, Earth und GT-line zur Wahl, wobei die betont sportlich auftretende Topversion GT-line den Modellen mit dem großen Akku vorbehalten ist. Der Elektro-Crossover bietet eine breite Serienausstattung von Digitalcockpit, Stoff-Kunstleder-Sitzen und 19-Zoll-Leichtmetallrädern bis Autobahnassistent und navigationsbasierter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage. Die Preise haben sich trotz der größeren Akkus, der weiteren Produktverbesserungen und einem unverändert hohem Ausstattungsniveau um mindestens 2.000 Euro reduziert und starten bei 44.990 Euro** für den EV6 mit Standardakku in der Basisversion Air. Die Langstreckenversion kostet mit Heckantrieb ab 49.990 Euro**, mit Allradantrieb ab 53.990 Euro**. Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** schließt die Antriebsbatterie**** mit ein. Damit verfügt der EV6 über eine der umfassendsten Herstellergarantien für Elektroautos in Europa. Im Preis inbegriffen ist zudem das 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update***.

Mit dem im Herbst 2021 eingeführten Stromer leitete die Marke ihre Neuausrichtung ein. Beim EV6 setzte Kia zum ersten Mal seine bahnbrechende Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) ein. Und als erstes Fahrzeug einer koreanischen Marke wurde der E-Crossover 2022 zu Europas "Car of the Year" gewählt. Weltweit fand der EV6 bisher mehr als 210.000 Käuferinnen und Käufer, darunter fast 18.000 in Deutschland.

Preisgekröntes Design weiterentwickelt, GT-line mit betont dynamischem Auftritt

Der mit höchsten Designpreisen dekorierte EV6 (Red Dot: Best of the Best, iF Design Award) wurde als erstes Modell nach der aktuellen Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) gestaltet. Diesem Ansatz folgten die Kia-Designer auch bei der Überarbeitung, mit der das sportlich-markante Erscheinungsbild des Crossovers weiterentwickelt und geschärft wurde.

Wie das Markenflaggschiff EV9* und der neue Kompakt-SUV EV3* zeigt der überarbeitete EV6 in seinem Kia-typischen "Tigergesicht" das neue "Star Map"-Beleuchtungskonzept der Marke, dessen Grafik an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Die Nahtstelle zwischen der Haube und dem völlig neu gestalteten Frontstoßfänger bildet nun eine dynamische Charakterlinie, die durch das LED-Tagfahrlicht akzentuiert wird. Am Heck ist die Grafik der charakteristischen Rücklichteinheit, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht, jetzt ebenfalls durch das "Star Map"-Konzept geprägt. Darüber hinaus greift der Heckstoßfänger das neue flügelförmige Design des vorderen Stoßfängers auf, was den sportlichen Gesamteindruck abrundet. Beim EV6 GT-line sind die Stoßfänger noch dynamischer gestaltet, an der Front verbindet eine zusätzliche LED-Lichtleiste die Tagfahrleuchten, und optional werden spezielle 20-Zoll-Felgen im "GT-line Design" angeboten.

Für den überarbeiteten EV6 stehen je nach Ausführung insgesamt acht Außenfarben zur Wahl, darunter die neuen Farbtöne Wolfgrau Metallic und Yacht Blau Matt. Eine Lackierung in Runway Rot Metallic gehört zur Serienausstattung. Die anderen Metallic-, Perleffekt- und Mattlackierungen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Komfortables und voll vernetztes Hightech-Interieur

Das Interieur des EV6 mit eleganten Designelementen und modernem, luxuriösem Flair wurde durch die Modellüberarbeitung weiter aufgewertet. Das neue Lenkrad - standardmäßig zweispeichig, GT-line mit dreispeichigem Sportlenkrad - bietet eine bessere Sicht auf das Kombiinstrument und ist optional elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion. Die überarbeitete Mittelkonsole präsentiert sich in schwarzer Hairline-Optik (bisher Hochglanzschwarz), mit einer leistungsstärkeren induktiven Smartphone-Ladestation (15 Watt, ausstattungsabhängig) und einer neuen Fingerabdruck-Erkennung (optional), mit der sich unter anderem die individuellen Einstellungen und das Profil des jeweiligen Fahrers aktivieren lassen. Mit dem ebenfalls neuen "Digital Key 2.0" (optional) kann das Smartphone oder eine Smartwatch als Fahrzeugschlüssel genutzt werden.

Das markante gewölbte Panoramadisplay mit den nahtlos verbundenen Bildschirmen des volldigitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems (jeweils 31,2 cm/12,3 Zoll) wurde äußerlich ebenfalls leicht modifiziert. Die bedeutendere Veränderung ist aber die zugehörige Technologie: das "Connected Car Navigation Cockpit" (ccNC), das im EV9 seine Premiere feierte und für sein benutzerfreundliches Design mehrfach ausgezeichnet wurde (Red Dot Award: Brands & Communication Design, iF Design Award). Das Infotainmentsystem, in das sich Smartphones kabellos integrieren lassen, ist mit den Online-Diensten Kia Connect kombiniert. Sie umfassen den On-Board-Service Kia Live und die Kia Connect App und bieten jetzt auch Musikstreamingdienste wie Amazon Music und SoundCloud. Karten- und andere Software-Aktualisierungen sind als Over-the-Air-Update (OTA)***** verfügbar. So kann das Fahrzeug immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, ohne es zu einem Händler bringen zu müssen.

Große Reichweite, schnelles Laden, hohe Fahrdynamik

Durch die neue Batterietechnologie ist die Kapazität beider Akkus um rund 8,5 Prozent gestiegen (von 58 auf 63 kWh bzw. 77,4 auf 84 kWh). Aufgrund der höheren Energiedichte haben die Batterien trotzdem nicht an Gewicht zugelegt, sondern sind sogar jeweils um ein Kilogramm leichter geworden. Dass sich darüber hinaus auch die maximale Ladeleistung erhöht hat (von 180 auf 195 kW bzw. 240 auf 258 kW), resultiert vor allem aus Verbesserungen beim Temperaturmanagement und bei der Wärmeverteilung. Zudem wurde bei allen Antriebsvarianten die Effizienz gesteigert, was zum Zuwachs der Reichweite um bis zu zehn Prozent beiträgt. Neben dem heckgetriebenen 84-kWh-Modell mit dem Spitzenwert von bis zu 582 Kilometern (kombinierter Verbrauch: 15,9 kWh/100 km; Werte bei 19-Zoll-Rädern) haben auch die anderen beiden Varianten deutlich zugelegt: Die allradgetriebene Topmotorisierung schafft mit einer Akkuladung bis zu 546 Kilometer (bisher 506 km, bei 19-Zoll-Rädern) und der EV6 mit Standardbatterie bis zu 428 Kilometer (bisher 394 km). Am sportlichsten bewegen lässt sich das 239 kW (325 PS) starke Allradmodell. Es mobilisiert mit Heck- und Frontmotor ein maximales Drehmoment von 605 Nm, das wie bei Stromern üblich vom Start weg zur Verfügung steht, beschleunigt in 5,3 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 188 Stundenkilometer.

Nicht nur wegen der großen Reichweite und der kurzen Ladezeiten müssen sich EV6-Fahrer über das Laden wenig Gedanken machen: Der EV-Routenplaner erledigt bei Bedarf die Ladeplanung automatisch, inklusive Batterie-Vorkonditionierung an kalten Tagen. Beim überarbeiteten EV6 lässt sich die Batterieheizung nun auch manuell aktivieren, unabhängig von der Routenplanung. Für einen einfachen Zugang zu öffentlichen Ladestationen sorgt Kia Charge: Die Kunden des Kia-Ladeservices können über einen einzigen Account derzeit mehr als 800.000 Ladepunkte in 28 europäischen Ländern nutzen, darunter gut 130.000 in Deutschland, das sind 99 Prozent aller öffentlichen Charger hierzulande. Und die gespeicherte Energie des EV6 lässt sich nicht nur zum Fahren nutzen: Dank der "Vehicle-to-Load"-Funktion (V2L, ausstattungsabhängig) können über einen Adapter am Ladeanschluss oder über eine Steckdose im Fond 220-Volt-Haushaltsgeräte betrieben oder E-Bikes aufgeladen werden.

Bei der Modellüberarbeitung haben die Kia-Techniker auch die frequenzselektive Dämpfertechnologie des EV6 optimiert und damit die Fahrstabilität auf schlechten Straßen erhöht. Außerdem wurde durch eine verbesserte Schalldämmung des Hecktriebwerks der bereits niedrige Innenraum-Geräuschpegel weiter reduziert.

Breite, aber unaufdringliche Fahrerunterstützung

Ein Upgrade erhielten zum Modelljahr 2025 auch die modernen Assistenztechnologien des EV6. Die neue serienmäßige Hands-on-Erkennung im Lenkradkranz registriert mithilfe von berührungsempfindlichen kapazitiven Sensoren, ob die Hände am Lenkrad sind. So kann der Fahrer den Assistenzsystemen schon allein durch das Halten des Lenkrads signalisieren, dass er das Fahrzeug kontrolliert, und muss dazu keine aktiven Lenkbewegungen mehr ausführen. Ebenfalls Standard sind die neuen 2.0-Versionen von Spurhalte- und Spurfolgeassistent. Sie bieten eine bessere Steuerungsleistung, arbeiten präziser und verfügen über einen erweiterten Kamerakontrollbereich. Der Kollisionsvermeidungsassistent unterstützt neben dem Ausparken jetzt auch das Einparken und nutzt dazu unter anderem die neuen seitlichen Parksensoren (beides ausstattungsabhängig). Ebenfalls erweitert wurde der Remote-Parkassistent 2.0 (optional), der das ferngesteuerte Ein- und Ausparken neben Längs- und Querparklücken nun auch in diagonal zur Fahrbahn liegenden Lücken ermöglicht und darüber hinaus insgesamt präziser arbeitet. Eine weitere Neuerung: Warnungen des Geschwindigkeitsassistenten lassen sich nun stummschalten.

Neben der aktiven Sicherheit wurde auch der Insassenschutz weiter verbessert: Verstärkte B-Säulen sorgen für eine noch höhere Karosseriestabilität. Umfassenden Schutz bieten zudem die sieben serienmäßigen Airbags, Front- und Seitenairbags vorn, durchgehende Vorhangairbags und ein Mittenairbag zwischen den Vordersitzen. Im Sicherheitstest Euro NCAP erhielt der E-Crossover die Bestnote "5 Sterne" (Testjahr 2022).

Umfassendes Ausstattungsangebot inklusive Entspannungssitzen

Der EV6 zeichnet sich auch im Modelljahr 2025 durch ein hohes Ausstattungsniveau aus. Standard sind neben Navigation, Digitalcockpit, 19-Zoll-Rädern und schwarzen Sitzbezügen in Stoff-Kunstleder-Kombination unter anderem Sitzheizung vorn, Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Lenkradheizung, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Smart-Key, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, Dämmerungs- und Regensensor, elektronische Parkbremse, elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion an allen vier Türen, selbstabblendender Innenspiegel, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel und LED-Scheinwerfer. Hinzu kommen je nach Ausführung zum Beispiel elektrisch einstellbare Entspannungssitze vorn ("Premium Relaxation"), vegane Bezüge in Leder- bzw. Wildlederoptik, Sitzventilation vorn, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, Türgriffe mit automatischer Flush-Funktion und bei den Assistenzsystemen adaptive Dual-LED-Scheinwerfer, Autobahnassistent 2.0 mit Spurwechselunterstützung, Frontkollisionswarner 2.0 mit Quer- und Gegenverkehrerkennung sowie Ausweichfunktion, Ausstiegsassistent und sensorgesteuerter Insassenalarm. Optional erhältlich sind je nach Ausführung unter anderem eine Wärmepumpe, Meridian®-Soundsystem, Head-up-Display, elektrisches Glasschiebedach, Rundumsichtkamera und Totwinkelassistent mit Monitoranzeige.

Über Kia

Kia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.

Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten ( www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2023 waren bereits 20,2 Prozent der in Deutschland verkauften Kia-Fahrzeuge Elektroautos.

Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.

Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).

Weitere Informationen unter press.kia.com/de.

* Kia EV3 mit 58,3-kWh-Batterie, Stand 10/2024 (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,8/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 414/436 km.

Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie, Stand 10/2024 (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 563/605 km.

Kia EV6 RWD mit 63-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch komb. 16,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 428 km.

Kia EV6 RWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,9/15,9 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 560/582 km.

Kia EV6 AWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,7/17,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 522/546 km.

Kia EV9 RWD; Strom/Reduktionsgetriebe; 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 563 km.

Kia EV9 AWD; Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,3 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 512 km.

Kia EV9 AWD GT-line; Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 505 km.

** Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt. ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten

*** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Fahrzeuggarantie max. 150.000 km. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

**** Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten in den Elektrofahrzeugen (EV), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) von Kia sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Für diese Batterien gilt die Kia-Garantie für eine Dauer von 7 Jahren ab der Garantieanmeldung oder 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Für Niedervoltbatterien (48 V und 12 V) in Mild-Hybrid-Elektrofahrzeugen (MHEV) gilt die Kia-Garantie für eine Dauer von 2 Jahren ab der Erstzulassung, unabhängig von der Kilometerleistung. Ausschließlich bei EV- und PHEV-Fahrzeugen garantiert Kia eine Batteriekapazität von 70 %. Das bedeutet: Sinkt die Batteriekapazität um mehr als 30 % gegenüber der Kapazität bei Auslieferung ab, wird die Batterie während des vorgenannten Garantiezeitraumes ersetzt oder repariert. Ein Anspruch auf Wiederherstellung von 100 % Kapazität wie bei Neuanschaffung besteht jedoch nicht. Die Kapazitätsminderung der Batterie in HEV- und MHEV-Fahrzeugen ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Informationen zur Frage, wie man einer möglichen Kapazitätsminderung entgegenwirkt, beinhaltet die Betriebsanleitung. Weitere Informationen zur Kia-Garantie unter www.kia.com/de/garantie

***** Für Neufahrzeuge ab Modelljahr 2022 (verkauft ab Mai 2021) mit einer Navigationssoftware, die sich im sogenannten "Over-the-Air"-Verfahren (OTA) aktualisieren lässt, bietet Kia im Rahmen des 7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdates pro Fahrzeug zwei kostenlose Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems und der Software der Steuereinheit als OTA-Updates an. Sobald die kostenlosen OTA-Updates ausgeschöpft sind, können kostenlose Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems des Fahrzeugs und der Software der Steuereinheit bei einem autorisierten Kia-Händler im Rahmen der gültigen Bedingungen für das 7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdate eingespielt werden.

