Erkenntnis durch Perspektivwechsel: Erwin Wurm wird kluger Kopf

Der österreichische Künstler Erwin Wurm ist der neue Protagonist der preisgekrönten F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf". Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie gibt es mehrere Sujets mit derselben Persönlichkeit.

Schräg gegen die Wand gelehnt, mit dem Kopf in der Zeitung versunken: So zeigt sich Wurm als 101. kluger Kopf der traditionsreichen Kampagne der F.A.Z. Die Pose ist eine Hommage an das Lebenswerk des Konzeptkünstlers, der mit seinen "One Minute Sculptures" Weltruhm erlangte. Darin werden Menschen für einen kurzen Moment selbst Teil seiner Kunst - etwa wenn Besucherinnen und Besucher ihre Köpfe auf Orangen legen oder ihre Arme durch Stühle stecken. So lädt Wurm das Publikum ein, über die Oberfläche hinauszublicken und Gewohntes zu hinterfragen.

Das Werk des 71-jährigen Künstlers ist vielseitig und umfasst Skulpturen, Installationen, Videos, Fotografien, Zeichnungen und Bücher. "Ich versuche, die Realität aus einer anderen Sichtweise zu betrachten - aus der Perspektive des Absurden. Dann erkennt man Dinge anders oder setzt sie in neue Zusammenhänge", erklärt Wurm.

Diese Haltung macht ihn zum idealen Gesicht der F.A.Z.-Reihe, die Persönlichkeiten porträtiert, deren Denken von Neugier und unkonventionellen Blickwinkeln geprägt ist. Das Neue: Zum ersten Mal entstehen vier Bildvarianten, die den Künstler in unterschiedlichen Positionen zeigen.

Yamina Grossmann, Leiterin Zentrales Marketing bei der F.A.Z., sagt: "Erwin Wurms Werk ist bekannt für seinen feinen, oft absurden Humor. Doch sein Witz ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Erkenntnis. Er fordert uns auf, hinter den Schein zu schauen und das Alltägliche zu hinterfragen. Wurm nutzt also das Skurrile, wie die F.A.Z. die Analyse - beide schärfen den Blick auf die Welt."

Matthias Spaetgens, Partner und Chief Creative Officer von Scholz & Friends, fügt an: "Wurm macht sich selbst zur Skulptur und die F.A.Z. damit zum Teil seiner Kunst. Die vier Motive sind eine besondere Würdigung der Kampagne, die sich seit über drei Jahrzehnten immer wieder überraschend weiterentwickelt."

Die vollständige Fotostrecke mit allen Darstellungen von Erwin Wurm sowie ein Making-of des Shootings finden Sie hier.

Die mehrfach preisgekrönte F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" greift seit 1995 gesellschaftliche Themen und Ereignisse fotografisch auf. Mit Erwin Wurm haben sich nun 101 herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für die Serie hinter der aufgeschlagenen Zeitung fotografieren lassen. Alle Kluger-Kopf-Motive sind hier einsehbar.

