F.A.Z. Einspruch feiert 5-jähriges Bestehen

Die F.A.Z. Digitalangebot für Juristen feiert sein fünfjähriges Bestehen mit einer crossmedialen Marketingkampagne.

Seit fünf Jahren liefert F.A.Z. Einspruch einen aktuellen Rundumblick zu allen Nachrichten, Themen und Ereignissen rund um Staat, Recht und Steuern. F.A.Z. Einspruch ist vor fünf Jahren als Digitalangebot für Juristen und an Rechtsthemen Interessierte gestartet. Zunächst als tägliche Web- und App-Ausgabe sowie als Podcast herausgebracht, hat sich Frankfurter Allgemeine Einspruch mittlerweile zu einem Streaming-Produkt weiterentwickelt, das laufend zu relevanten Entwicklungen und Entscheidungen aus allen Rechtsgebieten informiert. An der Schnittstelle von Fachjournal und Nachrichtenmedium vereint der Podcast Fachexpertise und Allgemeinwissen und erfreut sich inzwischen auch großer Beliebtheit sowohl bei Berufsanfängern juristischer Berufe als auch Studierenden der Rechtswissenschaften. F.A.Z. Einspruch steht inzwischen auf Platz zwei der Bildungspodcasts in Deutschland.

Verantwortet wird F.A.Z. Einspruch von Reinhard Müller. Der promovierte Jurist ist bekannt für seine Beiträge zu "allem, was Recht ist". Unter diesem Titel wird F.A.Z. Einspruch auch auf dem diesjährigen F.A.Z.-Kongress "Zwischen den Zeilen - Perspektiven in Krisenzeiten" am 31. März live erlebbar sein. Reinhard Müller spricht dort mit Harald Schmidt. Das Panel wird im Nachgang auch als Podcast zur Verfügung stehen.

Das fünfjährige Bestehen wird von einer exklusiven Gewinnspielaktion begleitet, die crossmedial beworben wird. Alle Teilnehmer erhalten F.A.Z. Einspruch für drei Monate gratis und nehmen automatisch an der Verlosung der Gewinne teil. Der Hauptpreis ist ein Besuch der Einspruch-Redaktion inklusive Führung durch den neuen F.A.Z. Tower. Die Gewinner sind darüber hinaus abends zu einem exklusiven Empfang mit Prof. Dr. Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und Dr. Frank Bräutigam, Leiter der ARD-Rechtsredaktion, im 5-Sterne Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt geladen.

