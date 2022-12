FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

24. European Newspaper Award: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit vierzehn Awards in sechs Kategorien ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots)

138 Zeitungen aus 22 Ländern nahmen in diesem Jahr am größten europäischen Zeitungswettbewerb für Design teil. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wurde in sechs Kategorien prämiert.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) erhält beim "24. European Newspaper Award" insgesamt vierzehn Auszeichnungen in sechs Kategorien. In der Kategorie "Visualization" gab es gleich drei Preise für die Beiträge "Pythagoras oder die Wurzeln der Wahrheit" (28. August 2021), "Gorleben vor Garzweiler" (24. Juli 2022) und "Treibhausgase aus der Pipeline" (2. Oktober 2022). Ebenfalls dreifach ausgezeichnet wurde die F.A.S. in den Kategorien "News Pages" (unter anderem mit dem Beitrag "Schöne neue Klimawelt?" vom 24. Oktober 2021 in der Unterkategorie "Environmental Protection") und "Infographics" (beispielsweise mit dem Beitrag "Im Fluss" vom 2. Oktober 2022). Darüber hinaus erhielt die F.A.S. zwei Awards in der Kategorie "Cover- and Coverstory", zwei in "Alternative Storytelling" und einen Award in der Kategorie "Photography".

Insgesamt nahmen in diesem Jahr 138 Zeitungen aus 22 Ländern teil. Mehr als 4 000 Einreichungen gab es in den 19 auszuzeichnenden Kategorien. Über die Vergabe der Awards entscheidet eine 15-köpfige Jury aus Journalisten, Wissenschaftlern und Designern aus neun verschiedenen Ländern.

Der "European Newspaper Award" wird seit 1999 von dem Zeitungsdesigner Norbert Küpper veranstaltet. Der Wettbewerb hat zum Ziel, Informationsaustausch zum Thema Zeitungsdesign und Zeitungskonzeption innerhalb Europas zu verbessern und zu neuen, kreativen Lösungen beizutragen. Die Preisverleihung ist für Juni 2023 in Wien geplant.

