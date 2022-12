FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Zum Friedensnobelpreis: Memorial-Gründerin Scherbakowa wird kluger Kopf der F.A.Z.

Am Wochenende erhält die Menschenrechtsorganisation Memorial den Friedensnobelpreis. Zeitgleich macht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) Mitgründerin Irina Scherbakowa zur neuen Protagonistin der Kluge-Köpfe-Kampagne.

Am Samstag erhält die von Irina Scherbakowa mitgegründete Menschenrechtsorganisation Memorial den Friedensnobelpreis in Oslo. Parallel wird die in Moskau geborene Menschenrechtlerin neue Protagonistin der vielfach ausgezeichneten F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf". Neben Memorial werden auch das Center for Civil Liberties und Ales Bjaljazki mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt.

Das 98. Motiv der Fotoserie zeigt die Historikerin hinter einer aufgeschlagenen Zeitung, positioniert neben der "Non Violence"-Skulptur des schwedischen Bildhauers Carl Fredrik Reuterswärd. Das Kunstwerk ist ein weltweites Symbol für den Frieden. Die Botschaft von Irina Scherbakowa, die im Exil in Deutschland lebt, richtet sich an Russland, die Waffen niederzulegen und die Kampfhandlungen einzustellen. Außerdem sagt sie: "Der Frieden braucht eine Grundlage - und diese schaffen wir nur, wenn wir alles tun, um die Verteidigung der Ukraine zu gewährleisten und die Abschreckung für Putin so groß wie möglich zu halten."

Irina Scherbakowa zählt zu den Vorreiterinnen der russischen Menschenrechtsbewegung und war 1989 Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die Dachorganisation inklusive ihrer Regionalorganisationen wurde Ende 2021 jedoch vom Obersten Russischen Gericht zwangsliquidiert. Im Oktober 2022 folgte die Anordnung zur Räumung der Moskauer Büros. Das vollständige Interview finden Sie in Kürze hier: www.faz.net/scherbakowa

Yamina Grossmann, Leiterin Zentrales Marketing bei der F.A.Z.: "Mit unserem neuen Motiv wollen wir Engagement auszeichnen, das auch in Krisenzeiten an Menschlichkeit und Gewaltlosigkeit erinnert."

Matthias Spaetgens, Chief Creative Officer von Scholz & Friends: "So wie Journalismus von Aktualität lebt, greift die Serie der Klugen Köpfe wieder einmal aktuelles Zeitgeschehen auf. Die Kampagne der F.A.Z. zeigt damit erneut ihre Relevanz - mit einem Motiv voller Kraft und Klarheit."

Die vielfach preisgekrönte F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" greift seit 1995 gesellschaftliche Themen und Ereignisse auf. Viele herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich für die Serie hinter der aufgeschlagenen Zeitung fotografieren lassen - unter anderem Helmut Kohl, Ursula von der Leyen und Helmut Schmidt. Alle Motive sind hier einsehbar.

