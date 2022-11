F.A.Z. SELECTION bietet Unikate von Amy Ernst an

FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Amy Ernst, die Enkeltochter von Max Ernst, hat exklusiv für F.A.Z. SELECTION sechzehn Originale angefertigt. Die Unikate der Serie "Elements of Collage" verbinden die Techniken der Collage und der Monotypie und sind der vorläufige Höhepunkt des künstlerischen Schaffens von Amy Ernst.

Exklusiv für F.A.Z. SELECTION hat die amerikanische Künstlerin Amy Ernst die 16-teilige Serie "Elements of Collage" angefertigt. Jede Arbeit ist ein Unikat und unter Verwendung verschiedener Techniken zusammengesetzt, in denen dekonstruierte Motive und Muster aus Monotypien, Radierungen, Fotos sowie zahlreichen weiteren Quellen verwendet wurden. Die Oberflächen der einzelnen Drucke wurden mit Zeichnungen und Collagen überzogen, die jedem der Werke einen individuellen Charakter verleihen. Alle Werke sind von einer ausdrucksstarken Farbpalette mit kraftvollen Kontrasten geprägt - damit erzeugt Amy Ernst surreale Szenarien, die sich an der Grenze zwischen Figuration und Abstraktion bewegen. "Elements of Collage" ist ab sofort im F.A.Z. SELECTION Shop erhältlich.

Amy Ernst stammt aus einer Künstlerfamilie in vierter Generation. Ihr Großvater Max Ernst gilt als einer der Begründer des Surrealismus und ist einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Seit nahezu 40 Jahren ist Amy Ernst als Künstlerin und Druckgrafikerin tätig. Die Suche nach der eigenen Identität, nach Spiritualität und Naturverbundenheit sowie eine intensive Auseinandersetzung mit den Weisheitslehren alter, indigener Kulturen spielen im Gesamtwerk von Amy Ernst, das sich zwischen figurativ und abstrakt bewegt, eine wesentliche Rolle.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bietet mit F.A.Z. SELECTION seit 2016 Kunstwerke von namhaften und vielversprechenden Künstlern sowie ein erlesenes Sortiment hochwertiger Produkte an. F.A.Z. SELECTION steht für herausragende Qualität und anspruchsvolles Design, gefertigt in deutschen Manufakturen. Die Sonderanfertigungen wurden speziell für die F.A.Z. entworfen und viele von ihnen sind dezent mit dem F.A.Z.-Signet des klugen Kopfs versehen. Die Editionen sind unter www.faz.net/selection erhältlich.

