Langeweile im Kinderzimmer war gestern - mit der breiten Produktpalette der neuen Kinderlinie "Little Stars" von Rust-Oleum gibt es spannende neue Produkte aus dem DIY-Segment zu entdecken. Speziell für die Verwendung im Kinderzimmer entwickelt, reicht die Palette von luftreinigender Wandfarbe über Neon-, Glitzer- und Perlmuttfarben hin zu spielzeugsicherem Möbel- und Spielzeuglack.

Mit der neuen Produktlinie "Little Stars" bietet der amerikanische Farbenhersteller Rust-Oleum das passende Farbsortiment für große und vor allem kleine DIY-Liebhaber. Dabei wird nicht nur Farbenvielfalt, sondern auch das Thema Sicherheit ganz großgeschrieben.

Tapetenwechsel, Spielzeug-Recycling oder das Upcycling alter Möbel - die Produkte der "Little Stars"-Reihe bieten für jedes Projekt eine passende und sichere Farblösung. Speziell für das Kinderzimmer entwickelt und mit dem EU Ecolabel sowie Eurofins Indoor Air Comfort Gold zertifiziert, absorbiert beispielsweise die luftreinigende Wandfarbe schädliche Schmutzpartikel aus der Luft. Auch die anderen Produkte der "Little Stars" lassen sich kinderleicht und bedenkenlos anwenden. Robust und kratzfest - dank ihrer qualitativ hochwertigen Zusammensetzung eignet sich die Möbel- und Spielzeugfarbe perfekt für die Anwendung auf Spielzeug oder Möbelstücken. Zusätzlich sorgt die zertifiziert spielzeugsichere Formel dafür, dass Sicherheit hier an oberster Stelle steht. Kinderleicht und spielerisch verwandelt sich das Kinderzimmer in eine sichere Umgebung mit Platz für jede Menge Phantasie und Abenteuer. 18 helle und pastellige Wandfarbtöne, Möbel- und Spielzeugfarbe sowie coole Effektfarben wie Neon, Glitzer, Leuchtfarbe oder Tafellack sorgen in Kombination für die nötige Abwechslung und tolle Highlights für allerlei DIY-Ideen.

Produktvielfalt für maximale Kreativität mit Sicherheit

Um Kindern und Eltern eine möglichst große Gestaltungsvielfalt anbieten zu können, vereint die neue Kinderlinie verschiedene Effekte für unterschiedliche Oberflächen. Produkte lassen sich kombinieren und für diverse Einsatzbereiche anwenden. Vor dem Hintergrund kinderpsychologischer Erkenntnisse wurden die Farbtöne sorgfältig ausgewählt, um eine beruhigende, spielerische oder inspirierende Wirkung hervorzurufen. So können sich nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder ganz nach Geschmack künstlerisch austoben und entfalten. Doch die bunten neuen Produkte sorgen nicht nur für eine farbenfrohe und schadstofffreie Umgebung, sondern auch für schöne gemeinsame Momente. Denn bereits bei der Farbauswahl können sich die Kleinsten von den märchenhaften Namen der Farben verzaubern lassen und die Umgestaltung ihres eigenen Zimmers spielerisch mitgestalten. Die qualitativ hochwertigen, umweltfreundlichen und sicheren Produkte geben dabei auch den Eltern ein gutes Gefühl.

Saubere Luft dank luftreinigender Wandfarbe

Für eine sichere Umgebung der Jüngsten: Die neuen luftreinigenden Wandfarben neutralisieren aktiv nach dem Auftragen Schadstoffe wie Formaldehyde aus dem Innenbereich, sobald diese mit der gestrichenen Oberfläche in Berührung kommen. Formaldehyde kommen u.a. in Wohnmaterialien wie Teppichen, Vorhängen oder Baumaterialien, Parfüms und Zigarettenrauch vor und werden bei steigenden Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit freigesetzt. Als flüchtige organische Verbindungen können sie leicht eingeatmet werden und zu Reizungen der Augen, Atemwege oder bei Infektionen der Atemwege zu einer Verstärkung der Symptome führen. Gut zu wissen: 1 Liter aufgetragene luftreinigende Wandfarbe "Little Stars" hält bis zu 200.000 m³ Luft im Zimmer bis zu fünf Jahre formaldehydfrei - bei einer normal aufgetragenen Farbschicht (9 m²/l pro Schicht).

Grenzenlose Kreativität mit Rust-Oleum

Die vielseitige Produktpalette lässt sich natürlich ebenso außerhalb des Kinderzimmers einsetzen: Mit den Rust-Oleum Farben und Sprays für Möbel, Deko, Wände und Böden sowie Effektsprays wartet eine große Auswahl für alle DIY-Bereiche darauf, verarbeitet zu werden. Für Wand und Böden sind die Kreidefarben Wandfarbe und Kreidefarben Bodenfarbe genau die richtige Wahl. Längst vergessene und heruntergekommene Möbel vom Dachboden lassen sich einfach neugestalten - Effektsprays sorgen für ganz individuelle Highlights. Für den Outdoor-Bereich gibt es tolle wasserfeste Sprühfarben und Lacke, die Gartenmöbeln und Co. einen neuen langlebigen Anstrich verpassen.

Unter www.rustoleumdiy.de gibt es jede Menge Ideen und Anleitungen für eigene Kreationen - nicht nur für´s Kinderzimmer.

