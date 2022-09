FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Größte F.A.Z. des Jahres beleuchtet zentrale Zukunftsfragen

Frankfurt am Main (ots)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) gibt im dritten Jahr in Folge ihre größte Ausgabe des Jahres mit einer Gesamtauflage von 500.000 Exemplaren heraus. Die Sonderausgabe widmet sich der Frage "Wie wollen wir in Zukunft leben?" und macht das Leitthema in Augmented-Reality-Elementen für den Leser multimedial erlebbar.

Mit einer Gesamtauflage von einer halben Million Exemplaren erscheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 30. September in ihrer auflagenstärksten Ausgabe des Jahres. Inhaltlich widmet sich die Sonderausgabe in allen Ressorts der Frage "Wie wollen wir in Zukunft leben?". Das Leitthema wird von Politik, Wirtschaft und Kultur aus unterschiedlichen Perspektiven durchleuchtet und setzt Impulse für ein mögliches Leben im Morgen. Wie werden sich politische Systeme und die Rolle Europas wandeln? Wie entwickeln sich grüne Industrie, Telekommunikation und künstliche Intelligenz? Was ist schon heute in den Zukunftsbranchen möglich? Mit gründlich recherchierten Fakten, präzisen Analysen und realistischen Einordnungen liefert die auch diese F.A.Z. Denkanstöße und gibt Raum für kontroverse Gedanken. In einer Sonderbeilage zum Leitthema tauchen die preisgekrönten F.A.Z.-Zeichner Greser und Lenz die Visionen zur Zukunft von Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Architektur in ein humorvolles Licht.

Augmented-Reality verknüpft Print und Digital

Augmented-Reality-Elemente (AR) machen die Sonderausgabe auch zur bewegtesten F.A.Z. des Jahres. In Videos und 3D-Animationen werden redaktionelle Inhalte und Anzeigen zu einem interaktiven Erlebnis und schaffen einen zusätzlichen Mehrwert für Leser und Werbekunden. Aufrufbar sind die Features direkt über das Smartphone. Jede AR-Inszenierung lässt sich schnell und unkompliziert durch den Scan eines integrierten QR-Codes öffnen. Dieser führt zu einer Microsite mit zusätzlichen audiovisuellen oder animierten Inhalten, die das Thema noch tiefer durchdringen.

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:

"Mit der größten F.A.Z. des Jahres erreichen wir so viele Leser wie mit keiner anderen Ausgabe des Jahres. Mehr als eine Viertelmillion zusätzliche Exemplare zur normalen Auflage werden deutschlandweit als Print- oder Digitalausgabe an relevante Zielgruppen der F.A.Z. zugestellt. Dabei kommen Leser und Werbekunden in den Genuss von Augmented-Reality-Elementen, die redaktionelle Inhalte ebenso wie Produkte und Dienstleistungen multimedial erlebbar machen. Denn die Zeitung der Zukunft überwindet den Bruch zwischen Print und Digital."

Die digitale Ausgabe ist unter faz.net/groesstefaz erreichbar.

